Advierte agrupación de un probable desabasto de la tortilla por el Covid-19

Taxco, 01 abril, 2020.- Los integrantes de la agrupación de Pueblos Altos de la Zona Norte de Guerrero Trabajando Unidos AC advirtieron de un probable desabasto de la tortilla, por el cierre de las maquiladoras ante la falta de recursos para poder adquirir el insumo agrícola en Guerrero, a pesar de la compra que hizo el gobernador, Héctor Astudillo Flores porque ’mil toneladas de maíz que adquirió no alcanzan para detener el problema generado por el Covid-19’.



El presidente de la agrupación, Noé Antonio López Ramírez declaró que por el Coronavirus ’estaremos en la peor crisis económica; es notable que recibirán un apoyo empresas grandes, medianas y pequeñas siempre y cuando estén registradas en el SAT’.



Dijo que viene un problema fuerte, porque el año pasado no hubo mucha producción de maíz en México, y ahora hay acaparadores y muchos de los productores están guardando el insumo ante la crisis alimentaria que se avecina.



Señaló que los gobiernos tienen que hacer algo, antes de que el desabasto de tortilla comience primero con el aumentó que puede llegar hasta 25 pesos el kilogramos en Guerrero y después, por la falta del insumo y el cierre de las tortillerías.



Recordó que hasta 2015 había en Guerrero una población de 3 millones 533 mil 251 habitantes, y ’ya han pasado 5 años desde el último censo de acuerdo al Inegi’.



’Quizá el censo de este 2020 arroje 4 millones de habitantes, Ahora bien, el gobernador Héctor Astudillo Flores quiere estabilizar el precio de la tortilla con mil toneladas que a su vez es un millón de kilos de producto y que le durarán un día en consumirse por toda la gente que en el estado habita’, describió.



El presidente de la agrupación, Noé Antonio López Ramírez informó que ante esta problemática se suma, que los productores de maíz de la República Mexicana no quieren vender su producto hasta que alcance sus precios esperados de ’10 mil pesos por tonelada, ya que la tonelada de un momento a otro ha incrementado de 4 mil 800 pesos a 6 mil 200 pesos y que afirman subirán su valor a precios nunca antes vistos, derivado a que no hubo buenas cosechas por la falta de fertilizantes y falta de lluvias’.