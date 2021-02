Advierte AMLO "linchamiento mediático" contra Félix Salgado

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que Félix Salgado Macedonio es víctima de un "linchamiento mediático" promovido por rivales al interior de Morena que pretenden quitarle la candidatura a gobernador.



Por segundo día consecutivo, el mandatario federal fue cuestionado sobre el caso de Salgado Macedonio.



Se le preguntó sobre la campaña #NingúnAgresorEnElPoder promovida por feministas de la Ciudad de México, a la que se sumaron, incluso, artistas de Televisa.



Mediante esta campaña, exigieron que Morena le quite a Salgado la candidatura a gobernador de Guerrero.



De entrada, López Obrador lamentó la intrusión de personajes externos en las decisiones que corresponden a los guerrerenses.



También lamentó que se haga un "linchamiento mediático" de un caso que compete a las autoridades judiciales.



"Esto corresponde al pueblo de Guerrero y corresponde a las autoridades competentes", sentenció.



El mandatario subrayó que "en épocas de elección" surgen este tipo de acusaciones por parte de "los rivales, los que quieren el mismo cargo".



"Se dice en política que se es amigo hasta que no se compite por el mismo cargo; hay quienes están muy interesados, unos que quieren el cargo y otros que no quieren que un partido determinado gane y buscan debilitarlo", expuso.



Aseveró que detrás de "tanta campaña y tanto linchamiento mediático", están los "conservadores" que ven en Félix Salgado a un personaje posicionado en las encuestas de preferencia electoral.



"Sería bueno que Mitofski, Televisa, Radio Fórmula, creo que El Heraldo está haciendo encuestas, ahí si conocen alguna, no nos corresponde a nosotros, pero en una de esas hasta la pasamos aquí (en la conferencia matutina), a lo mejor eso es lo que también está influyendo", expuso el presidente.



Por ello, insistió en que se debe confiar en la decisión del pueblo de Guerrero, que "es mayor de edad".



López Obrador aclaró que no pretende "quitarle importancia a las denuncias" contra Salgado Macedonio.



"Todo mundo tiene derecho a expresarse y manifestarse, todos, es un país libre donde lo más importante es la libertad (...) y todos tenemos derecho a ejercer la libertad y garantizar el derecho a disentir; no nos espantemos por nada, nada más que ya vamos a llamar a las cosas por su nombre, nada de simulación, siempre hay que preguntarse: ¿de parte de quién?, ¿por qué todo esto?, ¿qué hay detrás?", sentenció.



Aseveró que "independientemente de que se trate de una denuncia legítima y de un asunto delicado", es necesario dudar para no ser "objeto de manipulación por intereses".



López Obrador reiteró su llamado a confiar en la decisión de los guerrerenses.



"A veces se menosprecia a la gente, suele pasar entre los fifís que se creen dueños de la verdad, que ellos son los que saben, los que forman la opinión pública", expresó respecto a las campañas en redes sociales promovidas desde la Ciudad de México por feministas, intelectuales y hasta personajes del espectáculo.



"Ya, como dicen algunos, ya chole, ¿por qué van a hacer una campaña en los medios?, que el Reforma, que El Universal, que los programas de radio como era antes, conductores de radio con expertos, con analistas, pontificando, sentenciando, juzgando", recriminó el presidente.



Recordó que él mismo padeció "durante años, ataques tras ataques".



"¿Cómo no voy yo a estar desconfiado y a actuar de manera precavida?, que se trata de asuntos delicados sí, pero no callarnos; tienen su derecho como también lo tiene el derecho el pueblo de Guerrero, los que apoyan a Félix, es lo mismo, son derechos de todos a la libertad y se dirime como se tienen que ver estas cosas, mediante procedimientos democráticos y con la ley, con denuncias, para eso está el Ministerio Público, para eso está el juez, no campañas promovidas", expuso.



Incluso recordó las protestas de feministas del año pasado, en las que participaron "hasta los conservadores".



"Se disfrazaron de simpatizantes del movimiento feminista, los más reaccionarios, retrógradas, los más contrarios a las libertades, los más autoritarios, aparecieron; pero el propósito no era defender los derechos de las mujeres, se metieron porque estaban en contra de nosotros, porque están en contra de nosotros, era aprovechar", recordó.



López Obrador subrayó que algunos medios de comunicación se han convertido en herramientas del "antiguo régimen se corrupción" y desde ahí se orquestan los linchamientos y las campañas negativas como la que enfrenta actualmente Salgado Macedonio.