Advierte Astudillo de fraudes por venta de vacuna de Pfizer

CHILPANCINGO, Gro., 13 de enero de 2021.- El gobernador Héctor Astudillo Flores advirtió a la población que no se deje engañar sobre la posible venta de la vacuna de Pfizer contra el Covid 19.



En la transmisión en vivo en la que se informa sobre la evolución de la pandemia en la entidad, el mandatario indicó que existe un ánimo positivo en la comunidad por la llegada del primer lote de vacunas a tierras guerrerenses.



Y también llamó a los ciudadanos a no caer en fraudes por la posible venta del preparado y subrayó que la única manera en que se podrá acceder a la vacunación será a través de los canales institucionales.



Por otra parte, refirió que los gobernadores no participan en los eventos relacionados con la recepción, distribución y aplicación de las vacunas, pero indicó que ’no importa que esté, no soy tan sensible lo importante es que están llegando y se empiezan a aplicar’.



Anticipó que después de los trabajadores de salud, los siguientes en ser vacunados serán los adultos mayores, por lo que pidió cuidarlos de los posibles contagios y tomar en cuenta que son un grupo vulnerable.



Finalmente envió una felicitación a los efectivos de la Policía Estatal en su día, y aprovechó para informar que, debido a esta corporación y a otras instancias de seguridad, Guerrero se mantiene en el décimo lugar en incidencia delictiva a nivel nacional.

Fuente: Quadratín