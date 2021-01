Advierte FEPADE cárcel inmediata de servidores públicos que desvíen recursos con fines electorales

www.guerrerohabla.com

Chilpancingo, Gro. 25 enero, 2021.-El fiscal especial para delitos electorales Roberto Rodríguez Saldaña, advirtió que todo aquel servidor público que sea denunciado por desvío de recursos públicos para fines electorales será encarcelado, independientemente de que no haya concluido el proceso jurídico iniciado en su contra, e hizo un llamado a la ciudadanía a que denuncie todo tipo de acto constitutivo de delitos vinculados al proceso electoral de gobernador, ayuntamientos y diputados.

Dijo que a pesar de la pandemia del covid-19, la FEPADE sigue operando ’porque el tema electoral lo tenemos presente durante todo el año, y las actividades se llevan a cabo cumpliendo los protocolos sanitarios que estableció la Secretaría de Salud.

Las funciones principales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales son prevenir delitos, investigar y perseguir los delitos electorales, y en esta etapa del proceso electoral de gobernador, ayuntamientos y diputados se aplica la primera que es prevenir que los servidores públicos no incurran en delitos electorales.

Para esto la FEPADE Guerrero capacita a los servidores públicos de distintas dependencias del gobierno del estado, de los ayuntamientos y a los mismos partidos políticos. A la fecha han sido capacitados 2,650 personas, de las cuales 1,073 corresponden a diferentes áreas del Poder Ejecutivo del estado.

Fueron capacitadas las presidentas del DIF estatal y de los DIF municipales, ’para lo cual debo reconocer el trabajo que hizo la señora Mercedes Calvo de Astudillo, al reunir a las presidentas de los DIF municipales para capacitarlas de manera virtual por las condiciones que exigen las medidas sanitarias.

Se les explicó qué es un delito electoral, quiénes pueden incurrir en delitos electorales, y los horarios en que los servidores públicos pueden y no pueden participar en actividades políticas para que no incurran en irregularidades.

Rodríguez Saldaña reconoció el interés del gobernador Héctor Astudillo por instruir a las dependencias del Poder Ejecutivo, para que sus titulares fueran capacitados.

También fueron capacitados los integrantes de los organismos autónomos, entre éstos el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el Tribunal Electoral del Estado; los integrantes de la FEPADE también fueron capacitados, así como servidores públicos de 20 de los 80 ayuntamientos.

Rodríguez Saldaña informó que integrantes de 8 partidos políticos también fueron capacitados para que tengan conocimiento de lo que son los delitos electorales, y las consecuencias que se generan cuando se incurre en violaciones a la ley.

El titular de la FEPADE aclaró que los servidores públicos no pueden hacer actividades de proselitismo en horarios de trabajo, ni mucho menos disponer o usar recursos públicos para fines electorales.

Recordó que en 2019 hubo una reforma constitucional que indica que los servidores públicos que destinen, condicionen algún apoyo o programa social serán privados de su libertad durante el proceso que dure la investigación.

También alertó que se actuará contra quien ejerza violencia política de género contra las mujeres, que es un tema que forma parte de las capacitaciones.