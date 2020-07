Advierte IEEH a suspirantes y funcionarios de cesar campañas disfrazadas de "ayuda"

Fue a partir de abril cuando dio inicio la contingencia sanitaria que documentaron diversas publicaciones donde aparecen los servidores públicos entregando bienes y productos, por lo que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) exhortó a las tres órdenes de gobierno a abstenerse de realizar tales prácticas



De acuerdo con el documento publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) por el IEEH, se precisa que ’los hechos y conductas que dieron origen al presente asunto no son los únicos ni se trata de conductas aisladas, reducidas en número, focalizadas en una región particular o atribuibles solamente a cierto tipo o nivel de servidor público’.



No obstante, muestran que su práctica ha ido en aumento de marzo a la fecha, tiempo en que la pandemia ha estado presente en el país.



Asimismo, la publicación expone que dichas acciones, desde una perspectiva preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, podrían violar los principios de imparcialidad y legalidad que deben seguir los funcionarios públicos, además de constituir promoción personalizada de los servidores públicos.



’La cercanía del inicio de los procesos electorales cobra importancia porque, a partir de esa circunstancia, se puede advertir, en mayor o menor grado, una posible afectación o incidencia en estos, a partir de la aparición o difusión de propaganda o material por el que se promuevan o destaquen indebidamente aspectos y cualidades personales de servidores públicos que, potencialmente, pueden tener la intención de ocupar un cargo de elección popular o mantenerse en él, al ser susceptibles de ser reelegidos, con el indebido pretexto de otorgar beneficios a la ciudadanía para aminorar los efectos de la pandemia en la que nos encontramos’.



En ese sentido, el acuerdo del INE exhorta a todas las personas servidoras públicas, de los tres niveles de gobierno, a que se abstengan de realizar actos o conductas similares o idénticas a la entrega u ofrecimiento de bienes y productos durante la emergencia sanitaria, que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que identifiquen a servidores públicos. Adela Garmez | CRITERIO