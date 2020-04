Advierte Profeco a proveedores abusivos de básicos sanciones millonarias

• En las listas, Bachoco, El Calvario, Maseca, Ingenio La Gloria, Cargill de México, Bayer de México y Bartlett de México



Ante la difícil situación por la que atraviesa México con la pandemia del Coronavirus, proveedores de insumos y básicos, y de combustibles han incrementado injustificablemente los precios de sus productos por lo cual la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), les advirtió que puede haber sanciones millonarias.



Se han dado aumentos injustificados en los precios de la tortilla, huevo, frijol, harina de nixtamal, melaza, alcohol etílico y maíz, por lo que la Profeco emitió 20 apercibimientos y requerimientos de información a empresas clave en la cadena de producción y distribución de los productos e insumos básicos.



De la misma forma, emitió 6 apercibimientos y requerimientos a proveedores de combustible, por no bajar precios de la gasolina a pesar de la disminución de los precios internacionales del petróleo.



La Profeco, en uso de las facultades extraordinarias que le otorga la Ley Federal de Protección al Consumidor tras la declaratoria de contingencia sanitaria que se produjo el pasado martes 24 de marzo, actúa para evitar y sancionar alzas injustificadas de precios, así como prácticas de acaparamiento y especulación.



Detalló la Institución que en el sector avícola fueron apercibidos: Industrias Bachoco, Productos Avícolas El Calvario, Empresas Guadalupe, Gena Agropecuaria, Proteína Animal, Avícola y Porcícola de los Altos; mientras que del sector frijol están: Buhler, OMG International, Del Campo Productos.



Por la parte del sector harina de nixtamal, fue requerido Grupo Industrial Maseca; del sector melaza: Beta San Miguel, Zucarmex, Promotora Industrial Azucarera, Almacenadora México. En el sector alcohol etílico: Alcoholera de Zapopan, Ingenio La Gloria, Ingenio Constancia; en tanto que en el sector maíz: Cargill de México, Bayer de México, Bartlett de México.



En el sector combustibles fueron apercibidas: Grupo Eco, Empresa Chevron; Operadora Tierra Cálida; BP México, Empresa Shell México, Oxxo Gas.



Advirtió Profeco que todas las empresas deben contestar en un lapso de 24 horas, justificando el aumento de precios, o bien el por qué no los han bajado, en el caso de la gasolina; de lo contrario, ’se iniciarán procedimientos administrativos que podrían culminar con inmovilización de producto y/o multas superiores a 3 millones de peso, entre otros’, afirmó.



En total son 26 proveedores advertidos por alzas injustificadas en precios y por no bajarlos, como en el caso de la gasolina.