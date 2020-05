Advierte Solorio crudeza financiera para próximas administraciones por deuda con Banco Interacciones

"Administraciones municipales hasta 2029 podrían padecer las consecuencias financieras por el préstamo otorgado por el Banco Interacciones en 2014 durante el ejercicio gubernamental de Luis Walton Aburto", advirtió el primer síndico de Acapulco, Javier Solorio Almazán durante su conferencia de prensa virtual vía Facebook live este jueves.



Manifestó que es preocupante que de una deuda de 459 millones de pesos ya se hayan pagado solamente de intereses 213 millones y 58 a capital, mencionó que Walton Aburto sólo abono en el primer año cinco MDP.



Destacó que la responsabilidad no era solamente del entonces presidente municipal, sino de todo el cuerpo edilicio que aprobó la iniciativa pensando en intereses extraños y no en el puerto más importante de México.



Dijo que ya se tiene una propuesta para reestructurar el déficit, sin embargo esta debe ser presentada y aprobada en alguna sesión de cabildo; lamentó que estas no se estén llevando a cabo ni siquiera por la plataforma del momento "zoom".



Capama necesita refundarse



No obstante, cuestionado por la falta de agua que ha afectado a diversas colonias de la periferia como Emilia o Zapata, Sinaí, Ciudad Renacimiento, Navidad de Llano Largo, entre otras, el cirujano sostuvo que Capama necesita ser refundada y con ello incluir un representante de los trabajadores en el Consejo de Administración.



Detalló que ante el nuevo orden de gobierno que representa la Cuarta Transformación, la paramunicipal no debe funcionar con el modelo del viejo régimen y ésta tiene que ser adecuada, así como la administración municipal replanteada por Adela Román Ocampo.



Finalmente, el cirujano Javier Solorio dijo mientras Acapulco no disminuya su movilidad, la ’nueva normalidad’ no podrá hacerse efectiva como en el resto del país en donde se abrirá la actividad comercial el próximo primero de junio y llamó a la población a que, aunque pueda sonar extraño ’deben de quedarse en sus casas’, concluyó.