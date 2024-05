Advierte ISSEMYM de los síntomas del agotamiento laboral o síndrome de burnout

TOLUCA, Estado de México.- El síndrome de burnout, también conocido como síndrome de desgaste laboral, se caracteriza por el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución en el desempeño personal, que, cuando no se trata a tiempo, puede conllevar a problemas psiquiátricos y, en casos extremos, al suicidio, informaron psicólogos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).



Los especialistas señalaron que los pacientes con este síndrome suelen presentar síntomas como fatiga y cansancio crónico, es decir, la falta de interés para hacer las cosas; esto se debe a que una parte de la persona se ve dañada.



Sumado a esto, el estrés laboral se manifiesta como la sensación de no hacer lo correcto, sentirse mal físicamente, experimentar apatía, ansiedad e incluso la confianza en sí mismo se ve alterada.



Este síndrome se registra principalmente en edades productivas, sin embargo, también afecta a estudiantes con alta demanda académica y personas de la tercera edad, cuando tienen la sensación de dejar de ser productivos.



Si se identifica cualquiera de estos síntomas, es recomendable acudir a consulta para ser valorado por el médico y descartar así la asociación de estas alteraciones con otros padecimientos o enfermedades crónicas.



Estar al pendiente de cualquier cambio que se perciba fuera de lo común, como los altibajos en el estado de ánimo con duración mayor a tres meses y que no se han podido controlar o manejar médicamente, incluso con deporte, alimentación sana y descanso.



El burnout es una situación multifactorial que requiere de terapia psicológica, cambiar de hábitos y dejar de exigirse en demasía.