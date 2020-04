Advierten con cerrar hospitales de Taxco si no se les dota equipo contra Covid-19

www.guerrerohabla.com



Trabajadores del centro de salud urbano de Taxco y del hospital general Adolfo Prieto advirtieron que cerrarán sus instalaciones si no se les dota con el equipo necesario para atender a los enfermos infectados con el Covid-19.



Los trabajadores indicaron que es momento para exigir los equipos porque no hay nada en el hospital y también en el centro de salud.



Manifestaron que no hay insumos básicos para enfrenar la pandemia, por eso siguen exigiendo que el gobierno estatal continúe dando mayor atención.



También exigieron que hay un trabajo especial para disminuir los procesos de entendimiento y con eso se pueda dar una mayor atención a los problemas de salud.



Muchos trabajadores que forman parte de estos lados, denunciaron que las manifestaciones siguen porque no hay apoyo del gobierno y los equipos siguen peor.



Señalaron que los problemas de los gobiernos no deberían entrar en las necesidades de los que trabajan en el sector salud.



Sin embargo, muchas personas del hospital general Adolfo Prieto, de Taxco, señalaron que han tenido problemas para recibir a los pacientes que no saben si portan el Covid-19.



También indicaron que no hay material directo para la atención de los pacientes y que por ello no se puede trabajar.



Indicaron que hay una política que no deja crecer y acusaron a Beatriz Vélez, líder sindical, de estar respaldando al gobierno de Astudillo Flores.