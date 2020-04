Advierten de posible segunda ola de contagios por coronavirus en China

China. Marzo 19, 2020.-China superó el pico de contagios luego de que ayer no se registrara ningún caso nuevo en la provincia de Hubei, no obstante, el nuevo riesgo se centra ahora en China continental donde han aparecido 34 casos nuevos.



Ante esto, expertos alertaron en algunos medios que se podría hablar de una segunda ola de contagios.



De acuerdo a South China Morning Post, ’China endurece su cuarentena, con restricciones a las llegadas desde el extranjero, mientras Pekín y Hong Kong se enfrentan una segunda embestida de coronavirus’.



La líder de Hong Kong, Carrie Lam Cheng Yuet-ngor indicó que ahora el país asiático presenta más casos nuevos importados que infecciones domésticas, en una nueva amenaza de aumento del ritmo de infección que hasta ahora había permanecido bajo control’.



"Si no imponemos medidas más duras en esta etapa, nuestros esfuerzos previos para prevenir la propagación de la enfermedad durante estos dos meses podrían desperdiciarse por completo", afirmó.



Destacó que por ahora solo resta esperar la evolución del nuevo posible brote o contenerlo con la efectividad de las medidas de aislamiento.



El día de ayer, Hong Kong registró 25 nuevos casos, lo que representa el aumento más alto en un solo día, y la mayoría de ellos provienen de fuera de la región.