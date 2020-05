Advierten especialistas que violencia en México no disminuirá sino existe una estrategia clara

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. Mayo 5, 2020.-El combate a los grupos delincuenciales que imperan en nuestro país y con ello la disminución de los índices de violencia, aún son asuntos pendientes del gobierno, advierten especialistas en Seguridad Nacional.



A través de un comunicado, la empresa Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, señaló que el primer año de la 4T fue más violento que el primer año del sexenio anterior de acuerdo a las cifras, las cuales revelan que durante 2013 en el país ocurrieron 18 mil 432 homicidios dolosos, los cuales se incrementaron hasta llegar a 34 mil 579 homicidios para el 2019.



En lo que va de este año, la tendencia no revela una disminución probable, ni siquiera por las circunstancias especiales del confinamiento sanitario que se vive debido a la pandemia de Covid-19, afirmó Alejandro Desfassiaux, Presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial.



Con una inversión económica 14% menor para el combate del crimen organizado que la hecha por Enrique Peña Nieto, quien destinó 118,000 millones de pesos en comparación con los 101,498 millones de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de la 4T experimentó un incrementó una escalada en los homicidios dolosos del 87 por ciento.



De acuerdo con Desfassiaux, la inversión en el combate del crimen organizado y la inseguridad no corresponde con la ’crisis de realidad’ que vive el país.



«El gran olvidado sigue siendo la procuración de justicia, que tuvo un recorte de 30% respecto del 2018. Debemos repensar esa inversión y verla desde una perspectiva de costo-beneficio«, destacó el titular del grupo especializado en seguridad.



El líder en el sector de Seguridad Privada en México afirmó que el gobierno necesita escuchar y trabajar con prontitud ante los enormes retos que el país demanda, ya que no solamente se trata de la inversión, sino de estrategia.



«No existe nada nuevo que se haya implementado desde la gestión de Peña Nieto, a excepción de la Guardia Nacional que es coordinada por el Ejército, la única Institución confiable y profesional que le queda al país para combatir al crimen organizado», apuntó en el texto.



Por ello, enfatizó en que el sector empresarial se encuentra dispuesto a colaborar en pro de la seguridad de miles de mexicanos que diariamente se juegan la vida al salir a realizar sus actividades diarias de trabajo y comercio.



«Los empresarios estamos dispuestos a colaborar pese a que este gobierno parece no considerarnos como aliados. Sí lo somos y estamos dispuestos a trabajar con las autoridades en sus tres órdenes de gobierno, pero que nos busquen», externó.



Finalmente, Alejandro Desfassiaux destacó que para que los programas de prevención de violencia sean funcionales y den resultados concretos, se debe de lograr la participación mutua, dejando de lado las divisiones y visiones partidistas.