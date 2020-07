Advierten opacidad de Liga MX en manejo de infectados por Covid 19

+El caso de Uriel Antuna, de Chivas, argumenta, llamada de atención



+Estratega sostuvo que sólo se reportan futbolistas asintomáticos, pero varios sí sufren los efectos del virus



+Cepillo Peralta, delantero de Guadalajara, también da positivo



+Más de 100 contaminados en balompié nacional



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- Se mantienen encendidos focos rojos por la oscura opacidad cómo, la Federación Mexicana de Futbol maneja en las canchas la crisis sanitaria por la pandemia, al finalizar ayer la primera jornada del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. Sobre todo por el peligro que haya una muerte. De marzo a la fecha, cálculos extraoficiales estiman en más de un centenar los infectados.



Mientras, el país está a punto de cruzar el dintel de los 45 mil decesos por coronavirus, de acuerdo con las autoridades de Salud.



’Sería muy irresponsable y grave que se esté ocultando información sobre los jugadores con Covid-19’, criticó el entrenador José Guadalupe Cruz, ya que las directivas de los clubes cada vez que reportan casos positivos, ’invariablemente señalan que son asintomáticos.’



Sin embargo, después de que Penélope García, esposa de Uriel Antuna, jugador de Chivas –considerado el equipo más popular del balompié local desde la década de 1950–, subió a las redes sociales videos del atacante, postrado y con fiebre de hasta 39 grados, quedó de relieve que algunos sí sufren estragos por el virus.



Tras lo hecho por la cónyuge del mediocampista, la directiva rojiblanca hizo que Antuna grabara otro video, el cual transmitió a través de su canal ChivasTv. En él explica que sólo tuvo síntomas durante día y medio, y cuando le hicieron la prueba para saber si tenía coronavirus, salió positivo y después asintomático.



Narra, Antuna:



’Terminó el partido (ante Cruz Azul), después empecé con un poquito de escalofríos, el lunes regresando fue cuando me sentí mal, cansado. Me mandaron a mi casa, no entrené. Me hicieron la prueba ese mismo día, en la tarde estuve decaído –es lo que se ve en los videos–. Duré así el lunes, (pero) el martes a las seis de la mañana se me bajó la fiebre, ya estaba mejor, el miércoles y jueves me sentí perfectamente.’



El profe Cruz, técnico de una decena de clubes profesionales –Atlante, Monterrey, Puebla y León, entre otros– consideró que ’sería erróneo darle luz verde al torneo si muchos jugadores están presentando síntomas al contagiarse; me parece que la decisión de reactivar fue porque son un mínimo los casos con afectaciones.’



Los futbolistas, agregó, por la naturaleza de su actividad, porque son atletas de alto rendimiento, tienen un riesgo menor, son gente sana habituada al ejercicio y con buen régimen alimenticio.



Sin embargo, subrayó, ’el caso de Antuna es un llamado de atención para no bajar la guardia y seguir extremando precauciones. Hay que cumplir al pie de la letra con los protocolos. Además, nos deja en claro que no todos los futbolistas son inmunes…’



Narró el técnico que platicó con su amigo Memo Cantú (directivo de Ciudad Juárez), también contagiado, ’y me dijo que tiene dolores de cabeza y fiebre.’



Pese al panorama, consideró que se puede sobrellevar esta situación y que haber reactivado la Liga Mx es algo positivo. ’Porque es un distractor. Paliativo para que la gente no esté pensando 24 horas en la pandemia, en el número de muertos o infectados.’



No obstante, recalcó, ’sería hasta perverso ocultar cifras o datos.’



El espectáculo futbolístico viene bien en este momento –abundó–, al señalar que levanta el ánimo y dispersa la tensión. Sin temor a contagiarse la gente puede ver los partidos y divertirse desde sus casas.



’Es acertado y prudente que no haya contacto con el público. Porque entre los equipos van a continuar los brotes, serán la constante. Los cuerpos técnicos y directivas deberán aprender a convivir con ello, a buscar soluciones y a adaptarse… No creo que esto vaya a terminar tan pronto’, auguró.



Finalmente, evaluó como lógico que en la fecha de arranque los equipos se hayan mostrado faltos de ritmo, pero Cruz mencionó a los que vio con mejor funcionamiento:



’Tigres, La Máquina y León, que merecía un mejor resultado. Esos tres están dictando la línea, los demás van conforme a las expectativas y los inicios de cada torneo.’



Cepillo infectado



El delantero de Chivas, Oribe Peralta, uno de los jugadores mexicanos idolatrados por la afición mexicana, dio positivo a Covid-19 y presentó síntomas, dijo el martes la Liga MX, que preside el polémico Enrique Bonilla.



La Liga MX aclaró que el jugador, de 36 años, dio negativo en las dos primeras pruebas, pero presentó algunos síntomas, por lo que se le realizó una tercera prueba en la que salió positivo de coronavirus.



«Después de realizar exámenes de Covid-19, la semana anterior, Oribe Peralta arrojó resultado negativo, sin embargo, presentó síntomas el fin de semana. El club procedió a aislar y realizar un par de exámenes más al futbolista», agregó.



«El segundo también salió negativo, pero la sintomatología siguió presente, por lo que se le aplicó una tercera prueba, arrojando resultado positivo el día de hoy», apuntó.



Peralta es el primer jugador con coronavirus que presenta síntomas en el futbol mexicano, donde la mayoría de los clubes han registrado casos de COVID-19, todos asintomáticos.



México registró el martes 44 mil 876 muertos relacionados al coronavirus y 402 mil 697 infectados. A nivel mundial, más de 16.6 millones de personas han sido infectadas y 655 mil 583 han muerto, de acuerdo con un recuento de la agencia noticiosa Reuters de Reino Unido.



«Después de algunos días complicados (sin llegar a tener problemas de oxigenación o algún otro síntoma que obligara a tomar medidas más extremas), Oribe se encuentra bien de salud, aislado desde hace varios días y bajo observación del cuerpo médico del club», aclaró la Liga MX.



(Con información del periódico La Jornada)