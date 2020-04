Advierten «retroceso» en futbol mexicano por eliminación del Ascenso

+Virtual su desaparición



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– El proyecto para desaparecer el Torneo de Ascenso Mx –que aglutina cerca de 350 futbolistas en 12 equipos– ha provocado tal polémica que Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, tuvo que realizar una videoconferencia con los jugadores de la llamada Liga de Plata, quienes expresaron su inconformidad ante una decisión que pone en riesgo el trabajo y los ingresos de hasta 78 por ciento de los futbolistas de esta categoría. Incluso, hay voces que alertan el peligro de «retroceso» en el balompié nacional.



En este oscuro escenario estará cada vez estará más lejano el sueño de los dueños del balón: Que el Tri dispute el quinto partido mundialista que no logra hace 34 años, desde México 1986.



’Ya tuvimos un acercamiento con Bonilla, quien nos explicó sus puntos de vista y escuchó los nuestros, porque quienes salimos más perjudicados somos los jugadores’, explicó Roberto Nurse, delantero de Mineros y quien estuvo en la videoconferencia.



Por lo menos, agregó, ’se comprometió a llevar nuestras propuestas a la Asamblea de dueños (de Primera División), quienes decidirán si se eliminará el Ascenso Mx.’



’Dependemos de los dueños. Bonilla nos comentó que así como nosotros él es un empleado más y los que toman las decisiones son los propietarios de los equipos’, subrayó.



En la junta, realizada a distancia como precaución por el Covid-19, participaron dos representantes de cada uno de los 12 planteles del Ascenso, Enrique Bonilla y Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMF).



Las propuestas de los jugadores fueron claras: Liberar la edad límite en la liga de desarrollo, en la que se tenía contemplado un máximo de 23 años, y no abolir el ascenso. Aunque no se muestran en contra de que se suspenda el descenso en la Liga Mx.



(Esposas de jugadores de Liga de Ascenso Mx piden respeto al fair play)



’Lo único que pedimos es que cuando las autoridades de salud lo indiquen podamos terminar el torneo en la cancha, como debe de ser. Dos, que se le permita ascender al equipo que gane deportivamente en el campo. Tres, que el ascenso siga existiendo. No hay razón para desaparecer la Liga y de esta manera cortar con la carrera de muchos jugadores’, propuso el ariete de Mineros.



Nurse reconoció que varios jugadores se encuentran con incertidumbre y temor por las repercusiones económicas que habrá si el Ascenso Mx se transforma en una liga de desarrollo con límite de edad.



’Se perdería el ingreso de nuestras familias. Por más que tengas un negocio, una inversión, no genera lo mismo que un contrato de futbol. Los dueños invierten para buscar ascender, para multiplicar el valor de su franquicia y que hoy se niegue esa posibilidad, es dinero tirado a la basura.’



Dejó claro que los mismos jugadores se mantendrán en la lucha con una campaña para defender su trabajo y la Liga de Ascenso, tal como lo hicieron ayer luego de que las esposas de varios futbolistas lanzaron un video en redes sociales para señalar las afectaciones que sufrirían.



El grupo de resistencia que votó contra la eliminación del Ascenso está conformado por Mineros de Zacatecas, Correcaminos de la UAT, Leones Negros de la UdeG y los Venados de Mérida.



Roberto Hernández, técnico de Correcaminos, advirtió que desaparecer al Circuito de Plata provocaría un ’efecto domino’ por lo que es momento de que todos los jugadores tanto los de la Liga Mx como de otras categorías demuestren su unión.



’Existe la AMF, pero no sé cuánto apoyó tenga de los grandes jugadores de la Liga Mx, de quienes están en el extranjero o de ex figuras nacionales’, cuestionó al destacar que esta decisión también repercutirá en los elementos de Primera División, donde se podrían abaratar los contratos.



Advirtió que los jugadores del ascenso están preocupados porque los números en general dicen que 78 por ciento de los futbolistas no tienen cabida en la liga de desarrollo por cuestión de edad, es un número muy alto de elementos que se quedarían desempleados, además de los utileros, masajistas, cocineras, quienes también se verán afectados.



Dijo que los directivos de la Liga Mx se aprovechan de la situación del Covid-19 para ’no verte a la cara en las negociaciones, pero Correcaminos va alzar la voz para señalar esos aspectos que no ven o que no quieren ver, porque esto no significa un estancamiento en el futbol mexicano, sino un retroceso.’



Mientras en México intentan crear una liga de desarrollo, pese a que ya existen las categorías Sub- 17 y 20, la MLS de Estados Unidos anunció también la creación de un torneo juvenil de élite, el cual incluirá competencias regionales y nacionales con planteles internacionales.



’Miramos hacia el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, ahora más que nunca nos corresponde establecer una competición que marque un nuevo estándar para el juego juvenil de élite y permita a los deportistas alcanzar su máximo potencial’, informó Todd Durbin, vicepresidente ejecutivo de jugadores y competencia de la MLS.



América diferirá pagos



América es uno de los cuatro equipos más populares del futbol mexicano –con Chivas, Cruz Azul y Pumas–, propiedad del poderoso empresario Emilio Azcárraga Jean, dueño de Televisa, el medio de entretenimiento más importante de habla hispana.



Resulta que era uno de los pocos equipos de la Liga Mx que había decidido no reducir el sueldo de sus jugadores debido a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, ayer trascendió que a partir de este mes habrá recortes salariales en la institución azulcrema para evitar despidos.



De acuerdo con un reporte de Espn, a los jugadores americanistas se les retendrá una parte de su sueldo durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria en el país -podría prolongarse cuatro meses más– y el monto descontado será repuesto una vez que se normalice la situación.



El portal de la cadena de noticias deportivas indicó que la retención salarial en el conjunto de Coapa, la cual, detalló, se determinó desde hace varios días, dependerá del sueldo que recibe cada jugador y que esta acción se llevará a cabo con la finalidad de apoyar al personal que trabaja en el equipo, así como de evitar despidos masivos.



En semanas recientes, diversos equipos de la Primera División de la Liga Mx, como Chivas, Santos, Atlas, Pachuca, León, Pumas, entre otros, anunciaron reducciones salariales para enfrentar la crisis económica ocasionada por el brote de Covid-19; no obstante, hasta el momento, América no se ha pronunciado al respecto.



Por otro lado, se informó que las Águilas harán válida la opción de compra del delantero uruguayo Federico Viñas, quien llegó al conjunto azulcrema el semestre pasado proveniente del club charrúa Juventud de las Piedras.



La institución americanista adelantará una parte del valor de la carta de transferencia del atacante de 21 años de edad. El costo de la operación es de alrededor de dos millones de dólares y el resto del pago se efectuará antes del próximo 30 de junio, según datos del portal.



En entrevista con Marca Claro, el representante de Viñas, Daniel Gutiérrez, confirmó que América pagará por el jugador.



El día lunes el América comunicó oficialmente a Juventud que iba a hacer uso de la opción de compra y por contrato tienen tiempo para acreditarlo el 30 de junio, se puede decir que todo va a estar bien y Federico será jugador del América, mencionó.



Aunque aseguró que el artillero uruguayo se ha adaptado y se siente muy bien en el futbol mexicano, Gutiérrez precisó que su sueño es jugar en una liga europea.



’Sabemos que está en el equipo más grande de México y para abajo ya no hay nada mejor en cuanto a nivel, por eso apuntamos a Europa, sabiendo que históricamente América ha transferido a jugadores a ese mercado.



’Entendemos que con un buen rendimiento en su club y con la edad, su futuro debería estar en una liga del viejo continente, siempre y cuando América decida que es un jugador que tiene que seguir su carrera allá y sea conveniente para el club económicamente, sin duda el valor de él hoy en día es seis, siete u ocho veces más de lo que América lo está comprando’, opinó el representante.



(Con información del diario La Jornada)