Advierten sobre posible escasez de gas en El Paso, Austin y el Valle del Río Grande

Texas Gas Service, que proporciona gas natural a El Paso, Austin, el Valle del Río Grande y otras partes del estado, advirtió el martes sobre una posible escasez de gas natural durante la tormenta invernal, según Texas Tribune.



En un correo electrónico, el proveedor dijo que había tenido muy pocas interrupciones el martes por la mañana, pero instó a los usuarios a ahorrar gas para evitar futuras escaseces. Pidió a la gente que baje los termostatos, la temperatura del calentador de agua y selle los huecos en las puertas y los marcos de las ventanas con toallas.



La compañía también pidió a los residentes que no lavaran la ropa y que cerraran las persianas y cortinas para mantener el calor. "A partir de esta mañana, nuestros proveedores de gas natural están experimentando pozos de gas congelados debido a la duración del frío extremo. Esto está impactando la cantidad de gas que pueden suministrarnos", explica el correo electrónico.



"Con las temperaturas bajo cero pronosticadas hasta el final de la semana, estamos planificando la escasez y tomando medidas para mantener el servicio de gas a nuestros clientes e instalaciones críticas", dijo el proveedor. - Jolie McCullough



Mientras tanto el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas, que opera la red eléctrica del estado, dijo el martes por la mañana que el número de cortes en todo el estado sigue siendo alto, pero que es optimista "que podremos reducir el número en todo el día." Justo después de las 9 a.m. del martes, el operador de la red dijo en Twitter que los generadores de energía eólica, solar y térmica adicionales han indicado "que esperan estar disponibles".



"Pero, la cantidad que restauremos dependerá de cuánta generación realmente pueda conectarse", dijo ERCOT.



El número de empresas y hogares sin electricidad fue de alrededor de 4 millones el martes por la mañana. Las temperaturas en todo el estado se mantuvieron extremadamente bajas para Texas. En las ciudades de Houston y Austin se mantuvieron en los 10 grados en promedio, al igual que en Dallas alrededor de las 9:45 a.m.



Phelan pide a los comités de la Cámara que revisen los apagones en todo el estado



A su vez, el presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Dade Phelan, solicitó a dos comités en la cámara baja que celebren una audiencia conjunta a finales de este mes para revisar los cortes de energía en todo el estado que han afectado a millones de hogares de Texas en medio de una tormenta invernal masiva.



Phelan, republicano de Beaumont, solicitó que los Comités de Recursos Energéticos y Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes se reúnan el 25 de febrero.



El lunes, el operador de la red eléctrica del estado perdió el control del suministro de energía, dejando aproximadamente a 2 millones de hogares de Texas sin calefacción u otros aparatos eléctricos.



El operador, el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT), comenzó el lunes temprano a implementar apagones continuos, que estaban destinados a ser de menos de una hora por cada área impactada. ERCOT ordenó esos apagones después de anunciar un récord invernal de demanda de energía.



’Debemos dejar de lado las acusaciones y escuchar directamente a las partes interesadas sobre los factores que contribuyeron a que la generación se quedara abajo en un momento en que las familias más lo necesitaban, qué puede hacer nuestro estado para corregir estos problemas y qué pasos están dando los reguladores y operadores de red tomando para salvaguardar nuestra red eléctrica’, dijo Phelan en un comunicado de prensa.