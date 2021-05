Advierten voto de castigo a Morena por venta de candidaturas en Tecpan

TECPAN, Gro., 2 de mayo de 2021.- Uno de los fundadores de Morena en la comunidad Villa Rotaria de este municipio, Santos Matos Viveros advirtió que quienes se sienten traicionados por sus dirigentes, van a promover y a dar el voto de castigo a los candidatos de ese partido en las elecciones del 6 de junio.



En entrevista, el militante leyó un documento en el cual acusó al ex aspirante a la presidencia municipal de Tecpan y actual candidato a primer regidor, Orbelín Maldonado Romero de vender la candidatura que le había tocado para presidir la planilla a la alcaldía.



Acusó también al secretario en funciones de presidente del Comité Estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña de traicionar a la consejera estatal Elisa Sánchez Moreno, quien iba como candidata a la segunda regiduría, ya que señaló que se la quitó para vender también ese puesto dentro de la fórmula a la alcaldía por Morena.



Añadió que tanto Marcial Rodríguez como Orbelín Maldonado van en contra de los estatutos de Morena y sobre todo contra los estatutos de la Cuarta Transformación de no mentir, no robar y de no traicionar a los militantes y al pueblo en general.



Matos Viveros agregó que ya hicieron un frente común todos los dirigentes y militantes desplazados en Morena por ex perredistas y por ex priistas, principalmente para cobrarles la factura política en las elecciones del 6 de junio al darles voto de castigo en las urnas a los abanderados morenistas a los cargos de elección.

Quadratín