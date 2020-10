Aerolínea pide perdón a la mujer que no dejó subir a un avión a causa de su gran escote

Kayla Eubanks se encontraba en el aeropuerto La Guardia, de Nueva York, el pasado 6 de octubre para tomar un avión que la llevaría a Chicago. Y cuando se encontraba en la puerta de abordaje para subir al vuelo de la aerolínea Southwest con destino a la Ciudad de los Vientos, una azafata le puso el alto.



A Eubanks no se le permitió subir al avión porque su imagen era ’lasciva, obscena y ofensiva’. Esa fue la explicación que se le dio porque, de acuerdo a personal de la aerolínea, Eubanks estaba en violación del código de vestimenta de Southwest, informó BuzzFeed News.



Eubanks, de 22 años, relató lo que le sucedió en redes sociales, y sus mensajes se volvieron fuertemente virales.



¿Pero cómo iba Eubanks vestida? La prenda que, al parecer, desató la reacción del personal de Southwest fue el top de muy amplio escote que ella llevaba, y que ciertamente mostraba una parte importante de sus pechos.



Pero eso no hacía a su apariencia ’lasciva, obscena y ofensiva’.



Eubanks dijo a BuzzFeed News que ’generalmente me pongo, me gustan, las camisetas, las sudaderas o lo que sea para los aeropuertos, pero se suponía que Chicago iba a estar a 25 grados centígrados cuando yo aterrizara y es un vuelo de solo hora y media, dos horas’.



Según su testimonio, la joven no tuvo la intención de escandalizar. En todo caso, el personal de la aerolínea en la puerta de abordaje le dijo que no podía subir así vestida porque violaba el código al respecto de la aerolínea. Pero cuando la joven les dijo que le mostraran ese reglamento, nadie le presentó tal documento.



Eubanks se rehusó a cambiarse la prenda, consideró esa pretensión como discriminatoria y dijo que no se la quitaría solo porque la empleada consideraba su cuerpo ’ofensivo’. Ella incluso comentó que ha visto a hombres sin camisa dentro de aviones.



Al final, Eubanks pudo abordar luego de que se cubrió con una camisa que le proveyó uno de los propios pilotos del avión de Southwest, según The Independent.



Ella denunció lo que le sucedió y captó enorme atención pública.



Tras ello, Southwest le ofreció una disculpa a Eubanks y le devolvió el costo del boleto de avión como un ’gesto de buena voluntad’.



Según investigó BuzzFeed News, Southwest dice que espera de sus clientes ’que presenten una apariencia limpia, bien arreglada y de buen gusto’ y que promueve un ’ambiente centrado en la familia’, pero no clarificó los criterios específicos por lo que cierta indumentaria viola su código de vestimenta.



Y, en realidad, Southwest señaló que ’cada situación es diferente y nuestros empleados son responsables’ de seguir sus regulaciones, una expresión que supone que existe una libertad de interpretación, y por ello una vaguedad al respecto.



’Parece que todo lo que pasó estuvo basado en prejuicios personales, y no siento que eso sea apropiado… Si hay una política, entonces que esa política se aplique para todos, todos los días’, dijo Eubanks, de acuerdo a BuzzFeed News, y se quejó de que, a su parecer, en ello existan inconsistencias al estar las decisiones sujetas a lo que cada empleado decida.



La joven espera que además de la disculpa y el reembolso que recibió, Southwest actualice su política en relación a la vestimenta de sus pasajeros. ’Pienso que debe ser no discriminatoria. Pienso que por ser mujer, especialmente una afroamericana, mi cuerpo es continuamente vigilado y sobresexualizado, y eso no es justo para mí’, sentenció Eubanks.