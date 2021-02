Aeromar, Viva Aerobús y Volaris son las primeras que vuelan en Santa Lucía

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. Miércoles 10 febrero 2021.-Las aerolíneas Aeromar, Viva Aerobús y Volaris fueron las primeras en hacer vuelos de prueba hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que se construye en la base aérea militar de Santa Lucía, en el Estado de México.



En el marco del Día Mundial de la Fuerza Aérea, Aeromar realizó maniobras de sobrevuelo en un avión ATR-72, mientras Viva Aerobús operó un equipo A321neo y Volaris un A320.



La participación de las aerolíneas no sorprende, pues todas habían mostrado su interés en volar hacia el AIFA, luego de la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, en Texcoco.



En el primer trimestre del año, Aeromar mostró su interés en abrir nuevas rutas en destinos regionales como Toluca y Santa Lucía, aunque advirtió que su foco seguiría siendo el aeropuerto capitalino.



’Siempre estamos abiertos a nuevas oportunidades. Somos un operador regional, y tenemos que evaluar la mejor forma de conectar a México; sin embargo, nuestro foco está en la Ciudad de México, desde donde operamos en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)’, dijo Juan Rossello, director comercial de la aerolínea, en febrero de 2020.



Bajo una visión similar, Viva Aerobus ha señalado su interés en operar desde el nuevo aeropuerto.



’Una vez que el aeropuerto esté funcionando sí tenemos interés de operar, así como lo hacemos en otras partes de la zona metropolitana, como Toluca, Querétaro y Puebla. Santa Lucía no será la excepción’, dijo Juan Carlos Zuazua, director general de Viva Aerobus, en entrevista con Expansión en diciembre de 2019.



A diferencia de Aeromar y Viva Aerobus, la postura de Volaris para volar en el AIFA se ha mantenido cautelosa, buscando que la operación sea rentable.



’He insistido muchísimo en que la viabilidad de Toluca y Santa Lucía no sólo es un elemento técnico, sino que para nosotros también tiene un elemento de que podamos pagarlo’, dijo Enrique Beltranena, CEO de Volaris, a Expansión en agosto de 2019.



Aerolíneas ven dificultad para operar en el aeropuerto de Santa Lucía

La ausencia de Aeroméxico en los primeros vuelos de prueba a Santa Lucía va en línea con la postura de la aerolínea, que no consideraba que el AIFA se adaptara a su modelo de operaciones.



’Aeroméxico (…) tiene un modelo de red. Necesitamos operar en un solo aeropuerto. No hace sentido operar en dos tan próximos (AIFA y AICM) y cambiar pasajeros; dar un brinco de 15 kilómetros y segmentar operaciones eleva costos. Para una aerolínea de bajo costo podría hacer sentido tener su base en otro aeropuerto, pero para nosotros es clave y fundamental operar en un hub que sea competitivo con otros centros de conexiones como Miami, Dallas, Panamá, Bogotá’, dijo Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, en el ALTA Airline Leaders Forum en Brasil, en octubre de 2019.



Hasta el pasado 8 de febrero, el AIFA reportaba un avance general de 50.03%. El inicio de operaciones está proyectado para el 21 de marzo del 2022.