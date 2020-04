Afecta Yoli Tellería a 112 mil trabajadores por no consultar especialistas

Tomar medidas contra la pandemia del COVID-19 sin consultar a autoridad o especialista alguno tiene consecuencias más graves que la enfermedad misma: llevar hambre y desesperación a los trabajadores que prácticamente viven al día porque sus ingresos dependen de una actividad que se realiza en el sector informal, de los cuales, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabiliza 112 mil.



Para Yolanda Tellería, alcaldesa de Pachuca, haber tomado dicha decisión desde una posición de privilegio es sencillo: asista o no a sus actividades, seguirá percibiendo el mismo ingreso puesto que éste está garantizado por los recursos del erario y lo mismo sucede con cabildo así como con todos los colaboradores de su administración en general.



Pero hay miles que comen y viven al día porque Pachuca es la 4ta capital del país con mayor tasa de informalidad, solamente detrás de Tlaxcala, Oaxaca y Cuernavaca, encontrándose entre estos informales los trabajadores que no gozan de contrato y que dependen de su actividad diaria, los trabajadores por cuenta propia, los que dependen de comisiones, de propinas, etc.



Y es que pese a que aún no hay una sola muerte por la pandemia en territorio hidalguense y al momento de proceder ni siquiera había casos confirmados, la alcaldesa decidió tomar medidas que no corresponden con la fase ni con la afectación del COVID-19. Ella, en sus limitaciones, podrá pensar que ’salva vidas’ pero lo cierto es que las destruye.

Se estima que la pandemia dure al menos 12 semanas más antes de que la curva de crecimiento de los afectados comience a disminuir. Los últimos meses se tomarán medidas drásticas que limitarán el ingreso de los trabajadores y los pondrá en desesperación. Para dicha etapa, se espera existan diversos apoyos gubernamentales para tratar de minimizar el impacto, por eso es irresponsable que sin contar con los mismos, adelante meses las medidas, pues sólo prolonga la agonía de los que menos tienen.



Lo que ignora la alcaldesa, son los datos más básicos de esta población más vulnerable sencillamente porque no tiene cercanía con la gente.



Los trabajadores que afectará según Inegi y que Yolanda Tellería desconoce



Yolanda Tellería ignora que entre 2016 y 2018, la extrema pobreza llevó a que al menos 26 habitantes de Pachuca perdieran la vida a causa de una desnutrición avanzada, esto es, que murieron de hambre según los registros estadísticos de Inegi -y la población vulnerable a causa de esta misma característica se contabiliza en miles-.



La población ocupada Pachuca es de 188.8 mil personas, de las cuales, el sector terciario que afecta directamente con su medida, acumula 154.4 mil (82%).



Del total de trabajadores que hay en la capital hidalguense, son 112 mil (59.3%) los que no tienen prestación de Ley alguna, es decir, que trabajan desde la informalidad y que son el “daño colateral” de haber implementado su medida sin consenso alguno por parte de los especialistas.



Entre los más vulnerables hay 61.2 mil trabajadores subordinados que no podrán cobrar porque sus centros de trabajo han sido cerrados de forma prematura; a ellos se suman 41 mil micronegocios sin establecimiento (vendedores ambulantes) además de otros 9.8 mil personas ocupadas en distintos ramos que carecen de cualquier tipo de garantía para afrontar la medida de Tellería, pues viven al día dependiendo de lo que generen.



Desde su posición de comodidad -que no la exime de desconocer las estadísticas más básicas, públicas, de la ciudad que supuestamente gobierna-, ignora que de por sí la vida es difícil en una capital jodida como es la hidalguense: del total de personas ocupadas, entre aquellos subordinados, con negocio, o trabajadores por cuenta propia, hay 113.6 mil (60.2%) que ganan menos de 2 salarios mínimos mensuales; para ellos ya de por sí es difícil la subsistencia y con Yoli Tellería, ahora será peor.



Todo por querer ganar unos aplausos de manera fácil que además nadie se los va a dar.