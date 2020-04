Afianza epidemia de COVID-19 el trabajo a distancia experta

La epidemia del coronavirus abrirá un nuevo panorama a las empresas que se resistían a permitir que sus trabajadores laboraran desde sus hogares, expuso la experta en trabajo a distancia, Rosario Moga Becerra.



’Obligará a las empresas a operar de manera diferente, dotar a sus empleados de infraestructura tecnológica para conectarse desde sus casas, equipar con Lap Tops y PC’s, dotar de equipo de tecnología conexión a las casas, abrir puentes con medidas de seguridad importantes para guardar su información’, explicó.



’Esto abre una ventana completamente nueva para temas de recursos humanos, hay gente que no se podía mover de un sitio a otro para continuar trabajando, por ejemplo, por su discapacidad que es bien complicado en esta ciudad. Para quienes usan sillas de ruedas, bastón, se va a abrir la oportunidad para trabajar desde casa’, expuso.



Aclaró que las condiciones para laborar desde casa podrían estructurarse de tal suerte que resulten sencillas, por lo que alertó sobre las rutinas que deben observarse mientras se realiza.



’Dividiría en cinco pasos esa rutina: despertar a la misma hora, seguir la rutina mañanera, sentarte a trabajar, tomar pausas y al final hacer una valoración de lo que se avanzó y lo que se hará al día siguiente’, explicó.



Apuntó que es vital arreglarse como si se tratara de un día normal de trabajo, no quedarse en pijama mientras se sacan las tareas laborales y fijar pausas para caminar y comer.



’Hay que ser disciplinados para iniciar las actividades hay que ser disciplinados para levantarte y dejar de trabajar. No está fácil, pero sí se puede. Es muy importante tomar pausas para retomar energía’, sugirió.



Moga Becerra, quien es directora Talento 50 y más, que es una bolsa de trabajo razón principal es que se contrate a mayores de 50 años, indicó que por cuestión cultural a los mexicanos nos cuesta más adaptarnos a una rutina de trabajo a distancia.



Expuso que este modelo ha sido ejercitado en empresas globales, donde el "home office", ha formado parte de su actividad, que en México tiene que ser adaptado en la forma como opera la cultura mexicana.



Advirtió que el trabajar desde casa no significan vacaciones, se tiene que establecer un horario de actividades que sean medibles en sus resultados.



Sugirió que a los niños se les designen tareas y horarios escritos, de tal forma que puedan ellos mismos darles seguimiento.



Añadió que resulta útil elaborar unas tarjetas, roja, amarilla y verde, que den indicaciones si se puede o no interrumpir el trabajo del padre o de la madre, para que los tiempos sean mejor aprovechados.



"Para no perder el hilo y comunicación con los compañeros de trabajo existen varias plataformas de video o aprovechar mensajería instantánea de las empresas para fomentar la cohesión de equipo", apuntó.



Moga Becerra dijo por último que "las consecuencias que dejará la pandemia del coronavirus, es que vamos a trabajar manera más digital, pensamiento digital, familiarizándonos con él para manejar todas las actividades laborales".



Notimex