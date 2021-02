Afición de Pachuca coloca mantas en la ciudad ante el mal paso del equipo

Aficionados de los Tuzos arremetieron contra Marco Garcés, Paulo Pezzolano y los futbolistas

Un grupo de aficionados del Pachuca colocó mantas para reclamar a jugadores y directiva por el mal momento que atraviesa el club en la Liga MX al ser último lugar de la clasificación general en el Guard1anes 2021.



Usuarios en redes compartieron en Twitter las diversas mantas que pusieron los seguidores de los Tuzos en el Estadio Hidalgo, Tuzoplaza y en los alrededores de la Universidad de Futbol. Los mensajes muestran claramente que los hinchas del conjunto hidalguense están molestos con los futbolistas, el cuerpo técnico y miembros de la directiva.





Desde mensajes como ’(Marco) Garcés es como el Covid, fuera de Pachuca’ hasta ’Mucho sueldo, pocos hue…’, los seguidores se manifestaron por el trabajo realizado hasta el momento por parte del equipo que comanda Paulo Pezzolano.







La derrota ante Atlas terminó por encender las alarmas en la directiva del Pachuca y aunque la postura hasta ahora ha sido la de apoyar el proceso de Paulo Pezzolano, una nueva derrota el lunes frente a Chivas podría provocar la salida del técnico uruguayo.



La cúpula hidalguense confiaba en el triunfo frente al Atlas, entonces sotanero de la tabla, sin embargo, esto no se dio, el rendimiento del equipo les dejó que desear luego de no tener disparos a gol durante la primera mitad y decidieron evaluar partido a partido tanto desempeño como resultados, revelaron fuentes internas.



El próximo rival de los Tuzos es Chivas y, una derrota ante Chivas pondría en serio peligro la continuidad de Pezzolano, quien apenas en diciembre renovó por tres años, la directiva aún no ha analizado quién podría ser el sustituto en caso de presentarse ese escenario.



Pachuca tiene solo dos puntos en el Guard1anes 2021 y actualmente registra una racha de cuatro derrotas consecutivas (Cruz Azul, Mazatlán, Querétaro y Atlas) siendo el descalabro ante los Rojinegros el más doloroso para la afición debido a que el equipo tapatío llegó a Hidalgo con una racha de cinco partidos sin conocer el triunfo.