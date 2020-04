Afirma gobernador Barbosa que: "Puebla ya está en fase 3 de coronavirus"

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 que a diario emite la Secretaría de Salud del Estado son reales.



"Los datos que decimos en Puebla son reales, nos son maquillados, son reales. Si luego no coinciden con los de la federación, no nos hacemos cargo, son reales", señaló.



Asimismo, dijo que a diferencia de lo expuesto por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, acerca de que en las próximas dos semanas el país entrará a la fase 3, Barbosa Huerta, refirió que Puebla ya está enfrentando esta fase.



’Para mí, eso de que, en dos, tres semanas viene (la etapa delicada), no, ya empezó. Ya empezó el contagio multiplicado, ya empezó. Ya no podemos hablar de que estamos en la circunstancia de hace dos semanas, no, ya empezó, cuidado con todo esto’.



De acuerdo con el mandatario estatal, los contagios contagio en la entidad se deben a que Puebla es un punto de intercambio comercial importante, por lo que, para él, la etapa más crítica, que es representada con la Fase 3, ya está presente en la entidad.









Fuente: El Sol de Puebla/Foto: Archivo/atf