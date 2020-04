Afirma Pablo Amílcar Sandoval que programas sociales no se cancelarán en Guerrero por coronavirus

El delegado único del gobierno de México en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, afirmó que los programas sociales no se cancelarán por el coronavirus y señaló que se toman en cuenta todas las recomendaciones entregarán tomando en cuenta las recomendaciones para evitar que la pandemia se propague en la entidad.



En entrevista, Sandoval Ballesteros manifestó que ya preparan el proceso para la entrega de dos bimestres de la pensión de adultos mayores, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la gira que realizó por Costa Chica.



’Vamos a seguir adelante. Este miércoles tuvimos una videoconferencia en todo el país donde se nos ratificó que seguiremos adelante con la entrega de los programas sociales’.



Expresó que ante el coronavirus, la Secretaría de Salud federal exhortó a los ciudadanos no hacer reuniones masivas de más de 5 mil personas, por lo que los operativos de pago de los programas sociales no se verán afectados por dicha disposición, pues el numero de personas es menor.



’Con todas las medidas sanitarias vamos a programar el pago de dos bimestres adelantados para los adultos mayores. Nuestro objetivo prioritario es garantizar que las personas que tiene más necesidad tengan garantías de recibir este ingreso’, acotó.



Agregó que se harán adecuaciones en la operatividad de dichos programas para que se pueda cobrar sin ningún riesgo para la población.