Afirman que EPN está bajo custodia policial en Madrid

En entrevista con Julio Hernández López para su canal de YouTube Julio Astillero, el académico argentino-estadounidense habló sobre el juicio en contra del ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.



Buscaglia recalcó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe presentar una acusación por el delito de delincuencia organizada y no solo de asociación delictuosa a fin de asegurar una condena mayor para el exfuncionario, quien tiene cargos por cohecho, ejercicio indebido del servicio público y operación con recursos de procedencia ilícita.



Además, recalcó el hecho de que haya sido detenido en el sur de España, país que mantenido una estrecha colaboración con México en los últimos tiempos; fue encantes cuando reveló:



"En Madrid, donde la policía española ha estado cooperando muy bien con las autoridades mexicanas, lo tienen al presidente Peña Nieto, a pedido de autoridades mexicanas, custodiado por policías’.



’Me llama la atención que un señor como Peña Nieto esté custodiado a pedido de las autoridades mexicanas en Madrid, donde yo no creo que esté en riesgo, es un turista más, una persona más’, agregó Buscaglia.



La FGR afirma que Emilio Lozoya Austin recibió 10 millones de dólares (Unos 220 millones de pesos, al tipo de cambio actual) de Odebrecht, la empresa brasileña que se coludió con gobiernos de al menos once países para obtener contratos públicos.



Parte del dinero que recibió el Lozoya, según la Fiscalía, habría sido utilizado para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el año 2012, y otra parte habría servido para sobornar a legisladores de oposición y asegurar la aprobación de la Reforma Energética un año después, ya con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de vuelta a la Los Pinos.



Luego de dejar el poder en 2018, Peña Nieto se mudó a España y meses después se divorció de su esposa Angélica Rivera; desde entonces, se ha mantenido fuera de la vida pública y sólo se ha sabido de él por algunas fotografías, algunas de ellas donde se le ve con una nueva pareja sentimental.