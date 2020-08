Afirman que Livia Brito pidió ayuda a político para borrar pruebas de sus delitos

La actriz Livia Brito nuevamente ha dado de qué hablar, pues han salido a la luz pruebas en las que pide a un político que la ayuda a borrar evidencia del robo y agresión que cometió contra un fotógrafo.



¿Por qué Livia Brito está acusada de robo?



Como te contamos en esta nota, recientemente enfrentó un proceso penal por robo y agresión después de haber golpeado a un paparazzi en Quintana Roo.



La cubana, de 34 años, mintió y trató de minimizar el daño causado a Ernesto Zepeda, pero, de acuerdo con información de ’De primera mano’, Livia intentó por todos los medios minimizar los daños, ya que el robo agravado se castiga hasta con 10 años de prisión.



¿Quién es el político que supuestamente la ayudó?



Una serie de mensajes llegaron a la redacción del programa de espectáculos De Primera mano, en ellos se lee que Livia sostuvo una conversación con Juan del Rosal. En los mensajes, Brito agradece al político por su apoyo.



"Anoche apenas me reuní con él (paparazzo) y tomé rivotril porque no podía dormir y me levanté a las 11 am, quedamos en que yo te iba a escribir primero, pero la verdad no podía abrir los ojos en la mañana. Mil, mil gracias por todo Juan, me has ayudado mucho’



Lo más grave del asunto es que Livia pide que se borren las evidencias de los delitos, sus huellas dactilares y cualquier cosa que la comprometa.



"Que limpien los libros, credenciales, todo, todo lo que estaba en la mochila porque yo toqué todo. Los videos del elevador y todo ya se borraron’



El mandatario admitió que las conversaciones son reales pero que él no las escribió, pues en esos momentos su teléfono celular se extravió.



En este video puedes ver todas las conversaciones, además de las entrevistas con Juan del Rosal.