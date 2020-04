Afirman que personas estarán ansiosas de convivir después de cuarentena

Una vez concluido el aislamiento social recomendado por autoridades de salud, las personas estarán ansiosas de convivir y tener cercanía con otros individuos pero para ello, deberán reaprender a relacionarse, afirmó el especialista en psicología, Jorge Álvarez Martínez.



En entrevista con Notimex, el responsable del dispositivo de atención psicosocial de la organización civil Psicólogos sin Fronteras México señaló que después de este periodo, habrá nuevas formas de trabajo, estudio y de relaciones interpersonales que se adoptarán de aquí en adelante.



’Estamos en un proceso que, a lo mejor, como estamos inmersos en él no nos hemos percatado de los alcances y rebotes que puede tener. Pero es muy importante que consideremos que las cosas no serán igual que antes’, destacó.



Hay formas de convivencia que anteriormente no se consideraban y que han estado surgiendo, además de cierta amabilidad con personas con las que se cruza todos los días, lo que hará que, en algunos casos, se fortalezcan las relaciones interpersonales.



Destacó que aunque pueden llegar a presentarse cuadros de miedo, se deberá trabajar con los individuos que tuvieron temores y quedaron permeados por ellos, debido a que no sabrán cómo comportarse.



’Vamos a tener que trabajar mucho con las personas con las que nos vamos a reintegrar, con los grupos humanos a los cuales pertenecemos’, dijo el maestro en psicología clínica.



Álvarez Martínez aseguró que a pesar de estas situaciones, para la población mexicana la readaptación será fácil gracias a las cuestiones culturales que caracterizan a esta sociedad, mismas que permiten sobrellevar y superar todos estos procesos.



’En la menor provocación hacemos fiestas, somos muy dados a afrontar la vida de esa manera no tan solemne como en otros lados. Esperemos que estas cuestiones culturales, que tenemos muy arraigadas nos ayuden a sobrellevar y superar toda esta



Notimex