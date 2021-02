‘Agarrado de alfileres’ deporte mexicano rumbo a Juegos Olímpicos

+Representantes de diversas disciplinas explican que cubren con sus propios recursos sus procesos de preparación para esa justa



+Denuncia ante la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Deportistas de alto rendimiento denunciaron que hasta el momento la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que encabeza Ana Gabriela Guevara, no les ha brindado apoyo en medio de la pandemia para continuar con sus entrenamientos rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio.



Ante la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, deportistas de distintas disciplinas expresaron que durante la emergencia sanitaria –que comenzó hace casi un año en México– han usado sus recursos para continuar sus entrenamientos antes el cierre de actividades y espacios.



Coincidieron en señalar que otros países han tomado medidas extraordinarias para su preparación a los Juegos Olímpicos. En contraste, consideraron, en México no existe algún Plan del Deporte.



La atleta paralímpica, María de los Ángeles Ortiz, comentó que durante la pandemia no se han proporcionado respuestas de las autoridades a los competidores respecto de su preparación. Y propuso alternativas realizadas en otros países, como la de organizar centros deportivos para entrenar a quienes estarán en los próximos Juegos Olímpicos.



En su intervención, la nadadora Melissa Rodríguez señaló que se han buscado albercas montables o privadas. Por esto, consideró necesario encontrar competencias internacionales en países donde se permita el acceso seguro, ya que la inactividad repercute en la preparación hacia la justa olímpica.



En tanto, el clavadista Jahir Ocampo comentó que desde hace un año no tiene contacto con la Conade, y agregó, ’no hay un sistema deportivo, por lo que cada atleta entrena por su cuenta’.



En su caso, dijo, entrena en un club privado en Querétaro costeado con sus propios recursos, y la alcaldía de Benito Juárez, en la Ciudad de México, le ha permitido entrenar en la Alberca Olímpica a puerta cerrada.



Jorge Iga, también clavadista, mencionó que ha tenido nula comunicación con su federación deportiva. Por lo que, por su propia cuenta, ha buscado competencias y los medios que le permitan prepararse.



’Es desesperante que no exista una unificación como selección y sean los mismos atletas que busquen el cómo y dónde entrenar’.



Brandon Díaz Ramírez, luchador olímpico, recordó que 2014 fue el único año en que se apoyó a este deporte.



Por lo anterior, pidió que a los deportistas con récords que los posicionan en los Juegos Olímpicos se le brinden vacunas y otras alternativas para competir.



Bredni Roque Mendoza, campeón mundial de halterofilia, dijo que es difícil obtener oportunidades en el deporte mexicano, incluso cuando se tengan marcas excelentes.



’Todos los deportistas pasamos por un momento difícil y más por esta pandemia; tenemos que buscar nuestros propios medios, pero hay muchos atletas que no cuentan con esas oportunidades’, señaló.



El diputado Ernesto Vargas Contreras fundamentó el dictamen que reforma el artículo 108 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en materia de afectaciones a la salud mental derivadas de la práctica deportiva.



Se indica que la actividad deportiva genera intensos estados emocionales los cuales ejercen influencia positiva o negativa en la conducta humana, por lo que la salud mental resulta importante.



El diputado Erik Isaac Morales Elvira (Morena), ex campeón mundial de box, llamó a legisladoras y legisladores a impulsar las iniciativas en favor de los deportistas, además de exhortar a que la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, comparezca respecto de la situación de los deportistas que están en proceso de participar en la justa olímpica.