Agenda Mexiquense- Columna invitada Pandemonio

Y así ha sido nuestro transitar en esta pandemia en México. La ilusión que marcó el anuncio de la vacuna en contra del Coronavirus Cuvid-19 se terminó muy pronto cuando nos enteramos que todas las supuestas negociaciones del gobierno mexicano han sido meros distractores y que, además de la pandemia, ahora vivimos una crisis económica que en poco tiempo estará presente en toda su magnitud con un desempleo que nunca se había vivido.



El Estado de México ha sido la muestra más clara de lo que pasa en todo el país. Las autoridades han desaparecido del contexto y pareciera que la sociedad navega en solitario hacia su muerte y que la cansada cantaleta de ’cuídate, no salgas de casa; usa gel antibacterial, lávate las manos’ ya no tiene efecto en las familias que no tienen recursos para enfrentar meses de encierro y no generar recursos.



Los casi 148 mil contagiados de SARS CoV 2 son la muestra de las políticas fallidas de los gobiernos, que un día pintan el semáforo de un maravilloso color naranja ideal para que los comercios reabran sus puertas y regresen los compradores ávidos de hacer su vida de antaño.



Pero a la semana siguiente el cuadro otra vez está teñido de rojo y pues hay vamos otra vez al encierro, al cierre indiscriminado y absurdo de negocios y al temor absoluto sobre qué pasará con nuestra salud cuando escuchamos que ya no hay camas disponibles y del oxígeno mejor ni hablamos, pues hasta éste se ha convertido en un lucrativo negocio.



Recuerdo en un tiempo no muy lejano, cuando el mesías de la salud federal, Hugo López Gatell, decía que un escenario catastrófico para México era llegar a 60 mil muertes, y que luego de un año de haberse propagado el virus, nuestro país ya tiene 100 mil más de los pronosticados. Si a eso no se le llama fracaso en la contención sanitaria, entonces sigamos creyendo en las patrañas que nos tiene acostumbrados.



Y precisamente esas mentiras siguen siendo la constante de la Cuarta Transformación federal en el tema de las vacunas. Hoy nos dicen que ya tenemos millones de vacunas de Aztra-Seneca, y mañana nos dan a conocer que serán dos millones, pero de la rusa Sputnik V, y que luego siempre no y que finalmente nos llegarán las chinas CanSino.



El hecho es que, los países que verdaderamente tienen políticas sanitarias, comenzaron a vacunar a principios de diciembre y TODOS sus habitantes tienen la misma oportunidad de recibir la dosis sin importar si eres personal de salud, de la tercera edad, de grupos vulnerables, etc. Ahí, todos reciben el mismo trato y van avanzando en la inoculación de su población.



México no ha podido vacunar a su personal de salud y lograr la meta de vacunar a las personas de la tercera edad parece un sueño más de la Cuarta Transformación.







GRIPE

Dice Carlos Santiago Vega, precandidato del partido Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Metepec, que esta carrera solamente será de tres aspirantes: Fernando Flores, Gabriela Gamboa y él; los tres, fueron los mejor posicionados en las encuestas trabajadas en el llamado Cerro del Maguey.



Santiago Vega asegura llevar la delantera en esta carrera política porque tiene las manos limpias luego de haber trabajado en cargos de primer nivel en el gobierno estatal, mientras que sus rivales se ven desgastados porque, el primero, tiene más de un año promocionando su imagen a pesar de que niegue que hace campaña y la segunda, siendo alcaldesa de Metepec, se ha desgastado por los pocos resultados de sus políticas públicas, pues la gente se sigue quejando por su falta de atención.



Los cierto es que Metepec necesita un cambio, dejar de ser un municipio que un día es de una familia y el siguiente trienio es de otra y así por los siglos de los Siglos.



Carlos da confianza en su forma de hablar, es un hombre que no necesita de falsas poses para hacer conversación. Dicharachero, soñador, añorante de su pasado y mal hablado son algunas de sus características, no tiene nada que fingir.



Los dados ya están en la mesa y pronto veremos quien convence con su plataforma al electorado. Yo creo que comerá más pinole el que tenga más saliva, el que les sepa endulzar el oído a un pueblo muy dolido por las promesas incumplidas de los políticos, y muy afectado por esta pandemia que parece nunca llegar a su fin.







NEUMONÍA

Decía muy recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador que ’tocaba madera’ solamente de pensar que los gobiernos neoliberales regresaran al poder y con ello desaparecieran todos los programas ’sociales’ que ha puesto en marcha desde que asumiera la presidencia; es decir, regalar dinero a manos llenas como hacen los mesías.



No necesita esperarse a que los llamados neoliberales regresen al poder, solamente necesita darse una vuelta a las secretarías y preguntar cómo andan las cosas, seguramente pocos tendrán las manos limpias y podrán dar buenas cuentas.



Que ya se robaron las becas de los alumnos en un estado, que existe nepotismo en otro, que son funcionarios y proveedores en otros, que los hermanos piden ’moches’ a los funcionarios… así es la historia que día a día dan a conocer, aunque ahora ya no se llama corrupción en el gobierno de Andrés Manuel, ahora se le conoce como aportaciones al partido.



México se mantiene entre los países más corruptos del mundo y las buenas intenciones no la van a terminar, tampoco solapando a sus cercanos, ni negando la verdad. Si quiere realmente un país diferente, necesita rodearse de funcionarios diferentes, capaces y con alta probidad.



Si Manuel quiere ser recordado como un presidente transformador, que por lo menos intentó terminar con la impunidad y la corrupción, debe de dar un giro de timón de 360 grados y reiniciar el camino, le sobran tres años para seguir a flote.



