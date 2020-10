AGENDA MEXIQUENSE

9 OCTUBRE, 20201260



Que no haya impunidad; Monreal.

Lectura Obligada, Pedro Zamudio.

Para entender la nueva iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal, no basta con leer sino analizar el contexto. Ante el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República y que abroga la actual Ley Orgánica del organismo, no es la excepción porque trae un trabajo atrás de muchas horas de análisis para darle un viraje a la procuración de justicia…







El tamaño de la propuesta es de suma importancia, ya que atiende uno de los principales desafíos que enfrenta el país: la procuración de justicia, la persecución de delitos y la administración de la justicia. Se trata de un sueño largamente planeado por el Coordinador de los Senadores del Grupo Parlamentario de Morena, quien tomó las riendas en la materia para marcar la diferencia, y que la justicia deje de estar subordinada al Poder Ejecutivo, como pasaba en anteriores administraciones, donde los derechos del pueblo mexicano quedaban marginados…







El puerto al que quiere llegar Monreal en materia de justicia es en el no haya impunidad y la sociedad tenga acceso a ella. Los mensajes de hacia a dónde apunta la iniciativa se encuentran perfiladas en el libro que en julio el senador Monreal Ávila presentó, Justicia Penal Adversaría, obra que le sirvió como inspiración para la redacción de la Ley de la FGR.







En dicha obra sostiene la hipótesis de que entre los más apremiantes está superar el dolor de una sociedad lastimada y la criminalización de la pobreza, que se sistematizó en los gobiernos anteriores. ’Lo que nos exige revisar la conformación y la utilidad social de cada una de las instituciones públicas, a través de un análisis sustantivo y profundo del sistema de justicia penal, como precondición del Estado de Derecho’, comentó a la prensa al presentar el libro.



Tras el análisis, estudios y reflexiones, el senador Monreal Ávila encontró lagunas que dificultan la procuración de justicia y se dio a la tarea de diseñar este nuevo proyecto, para darle más claridad y para dotar de mejores instrumentos que tienen como ejes centrales el adelgazamiento radical de la estructura administrativa y la eficacia de las áreas que atienden las necesidades reales de procuración de justicia que permitan atender de manera adecuada el fenómeno criminal y mejorar las técnicas de investigación.



DE MI LIBRETA



… Previo al inicio de la sesión de ayer, los legisladores de la LX Legislatura mexiquense guardaron un minuto de silencio en memoria del deceso del científico Mario Molina. En 1995 se convirtió en el primer mexicano en recibir el Premio Nobel de Química como coautor de la investigación que predecía el adelgazamiento de la capa de ozono a consecuencia de la emisión de los gases clorofluorocarbonos…



El próximo martes, el pleno de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) emitirá los nombres de los futuros magistrados. Se lo comento porque las y los 10 jueces seleccionados por oposición y propuestos por el Poder Judicial para ocupar cargos de magistrados en materias penal y civil, expusieron sus trayectorias, perfiles académicos y visión a los integrantes de la Jucopo, de la LX Legislatura de la entidad. Fueron entrevistadas por el presidente de la Jucopo, Maurilio Hernández; la presidenta de la Directiva, Karina Labastida y los vicepresidentes, Miguel Sámano y Anuar Roberto, respectivamente…



Por otra parte, el titular del TSJ, Ricardo Sodi, suscribió una Carta Compromiso de cumplimento a la Política Estatal Anticorrupción (PEA). Sodi, comento que los servidores de la institución deben asumir un compromiso diario con valores como: eficacia, eficiencia, capacitación constante, perseverancia y templanza para combatir actos que van contra las normas… Para informar a los trabajadores mexiquenses de las opciones que tienen en caso de requerir atención médica para padecimientos distintos al COVID-19, la Secretaría del Trabajo organizó una videoconferencia en la que se contó con los representantes de las delegaciones del IMSS, Zona Poniente y Oriente…



Durante la reunión virtual estuvo presente la Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González, Martín Rosas, representante del IMSS Zona Poniente, y Miguel Ángel Quijada, del IMSS Zona Oriente, estos últimos informaron sobre los hospitales que se destinaron cien por ciento para atención de pacientes COVID, los de servicio híbrido y los que atendieron a pacientes de la pandemia, clasificados como NO COVID…



Pedro Zamudio, Consejero Presidente del IEEM, comentó que el libro ’Las campañas a Gobernador del Estado de México en 2017. Publicidad política, cobertura en medios y comportamiento electoral’, es una lectura obligada para todos aquellos que estudian la ciencia política. Abundo que en cada tema que se toca en el libro está escrito con claridad y refleja una investigación meticulosa, por ejemplo, el último capítulo, en donde se habla sobre el análisis de las campañas para Gobernador en el Estado de México, se destacó que aquella que tuvo mayor aceptación y difusión, fue una que se basó en mensajes positivos, es decir, se demostró que los temas afirmativos pueden llegar a tener mejores resultados en un electorado que no vota permanentemente de la misma manera…



Todas las oficinas de visitadurías generales y adjuntas permanecen abiertas al público en general, para lo cual se implementaron medidas preventivas contra el COVID-19, a fin de estar en capacidad de brindar atención, orientación y asesoría a quienes prefieran la atención presencial, excepto en la Visitaduría General de Ecatepec, donde se realizan labores de reparación’, reconoce el ombudsman mexiquense, Jorge Olvera…



