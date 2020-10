Agenda Mexiquense: Pastor Tapia

+Segundo hit del senador morenista Higinio Martínez Miranda

+Aprueban diez magistraturas para el Tribunal Superior de Justicia.

Como bandera para presumir que en el Estado de México los tres poderes se llevan muy bien, todos son amiguis, independientemente de la posición que ostenten, y que van juntos en los grandes temas, quedó establecido el protocolo para dar inicio a la reforma integral de la Constitución mexiquense.



En un ambiente fraternidad perfecto, de cordialidad sin mancha, en donde guardaron las formas, los máximos representantes del Legislativo, Judicial y Ejecutivo festejaron que va avante la segunda iniciativa de importancia recetada por el senador morenista Higinio Martínez Miranda, vinculada con la transformación del marco normativo que rige a la entidad.



Ya unas semanas atrás el propio morenista se anotó un gol al lograr la aprobación, en el recinto parlamentario y por mayoría, de su iniciativa para reducir el número de regidores y síndicos en los 125 municipios mexiquenses para las elecciones del 2021.



Sin embargo, en esta ocasión logra convocar al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Sodi Cuellar, al Secretario General de Gobierno, Ernesto Nemer como representante del Gobernador y a Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, quienes al unísono coinciden en loas para la iniciativa.



Aun cuando el camino será largo para lograr lo que señaló Martínez Miranda ’que el marco jurídico no siga rebasado por la dinámica social en los aspectos social, económico, educativo y cultural’, será complicado que persista una vanguardia legislativa por tiempo indefinido.



Algo que no queda claro hasta ahora es el esquema planteado por los morenistas para llevar adelante el protocolo de investigación legislativa para análisis integral de la Constitución que será concluido en junio del 2021, justo en las elecciones para renovar ayuntamientos, diputaciones locales y federales.



La reforma integral a la Constitución mexiquense y a las leyes que de ella emanen será una tarea de Hércules y abre una gran interrogante sobre todo el trabajo parlamentario a lo largo de los años, pues da la impresión de que todos lo legisladores que pasaron por el este poder no culminaron con éxito ninguna tarea que les fue asignada.



O bien que poco o nada hicieron en el transcurso del tiempo.



Lo bueno de esta reforma integral es que los involucrados entre ellos Mauricio Rodríguez, Rubén Islas, Oscar Silva, Palmira Palacios y, Carlos Alberto Pérez, tendrán ocupación para rato y un buen sueldo, por cierto.



SIMPLEZAS::

Tendrá alguna relación la aprobación, sin cuestionamientos ni alborotos, de las diez magistraturas en el TSJEM para que un puñado de especialista permanezca 15 años en el Tribunal, con la presencia del presidente del poder judicial, Ricardo Sodi en el recinto parlamentario, en donde se vio harto afectuoso con el coordinador del grupo Morena, Maurilio Hernández.