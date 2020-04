Agentes de la policía de la Cdemex atrapa a peligroso violador de menores en la Gustavo a Madero

Ciudad de Mex.-"No poli, por favor no me vayan a quemar en redes sociales, tengo familia, ya la regué voy a pagar en el reclusorio, pero que no me vean mis familiares", clamaba como vil cobarde un sujeto luego de haber abuzado presuntamente de pequeño, que por obvias razones se omite su nombre.

El cobarde individuo fue capturado en al interior de un deportivo en Puerto kiel y avenida Gran canal Colonia ex Ejido San Juan de Aragón en la Gustavo A Madero.

El detenido fue identificado como kevin Alejandro Chávez López de 23 años de edad acusado de haber violado a un niño de 12 años de edad.

El agresor fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales en la CDMX.

Se levantó la carpeta de investigación

CI-FDS/FDS-4/UI-FDS-4-03/00211/032020