Agradece ABEM a sus entrenadores proyecto que los hizo merecedores al premio estatal del deporte

Destaca entrenador el apoyo de la Secretaría de Cultura y Turismo a entrenadores y deportistas.



Zinacantepec, Estado de México, 24 de octubre de 2020. Luego de recibir la noticia de que la Asociación de Boxeo del Estado de México (ABEM) recibirá el Premio Estatal del Deporte Edoméx 2020, Alfredo Castillo Torres, Presidente de este órgano deportivo, agradeció el trabajo de todos los agremiados.



Destacó que más allá de los resultados que han logrado los púgiles mexiquense en eventos nacionales y que sean tres los boxeadores del Estado de México que estén seleccionados a participar en el último clasificatorio rumbo a Tokio, Yoali Mejía, Donovan Morales y Héctor Aguirre, este galardón es producto de un proyecto en el que se han sumado entrenadores y deportistas.



Castillo Torres aseguró que esta Asociación, además de buscar grandes logros internacionales, se basa en forjar personas integrales a través del deporte organizado, por medio de entrenadores que están comprometidos con un proyecto.



’Antes de lograr o aspirar a la excelencia del desarrollo deportivo todos estamos en el entendido de que posiblemente de esos gimnasios no salga un campeón olímpico, posiblemente tampoco salga un campeón mundial, están conscientes de que la labor en la que tenemos que estar centrados es en el desarrollo humano, el resultado se ha dado por añadidura’, afirmó.



El Presidente de la ABEM puntualizó que la punta de este proyecto lo reflejan los tres entrenadores mexiquenses que dirigen los destinos de los púgiles que están en el proceso rumbo a Juegos Olímpicos.



Ellos son César Morales, quien está a cargo del desarrollo de Donovan Morales y quien ha demostrado que con un proceso se puede llegar a la elite del boxeo sin exponerse a tantos combates.



Carlos Duarte, que trabaja con Héctor Aguirre, dijo que ’es el máximo ganador de medallas en Olimpiada Nacional, eso tiene que ver con su calidad, pero también tiene que ver que él ha ayudado a subir el nivel boxístico de la entidad, él ha generado un alto nivel competitivo’.



Alfredo aseguró que ambos entrenadores han apoyado de una manera muy bondadosa, pues no han tenido algún reparo en regalar sus conocimientos.



Resultado de esto se ha formado una nueva generación de entrenadores como Jorge Mosqueda, encargado de Yoali Mejía, esto gracias a que ha aprovechado los conocimientos puestos a su disposición para trabajar con sus pupilos.



Éste es el proyecto que la Asociación desea heredar a sus sucesores, todo por el bien del boxeo del Estado de México, con la intención de ’darle la herramienta al entrenador, no quitarle la materia prima, nos permitió hacerlo más grande, entonces potencializamos la posibilidad de que un mayor número de jóvenes tengan un desarrollo correcto’, declaró.



El Presidente de la Asociación, dejó claro que este proyecto también se ha logrado por el respaldo y la confianza que la Secretaría de Cultura y Turismo, a través de la Dirección General de Cultura Física y Deporte, les ha brindado.



’Tiene que haber una confianza que se traduzca en apoyo, no sólo económico, en lo moral, apoyo en no trabar las cosas, en creer lo que estamos haciendo, detalles como que el actual Director, Máximo Quintana Haddad, tuvo el gesto de acompañarnos en la Olimpiada Nacional, eso te da confianza’, concluyó.