Agradece Adela Román a cooperativistas el préstamo de una máquina sanitizadora

"Acapulco está pasando por una situación difícil, pero lo más importante es que sociedad y gobierno estemos unidos para enfrentar la pandemia mundial del nuevo Coronavirus", señaló la presidenta municipal Adela Román Ocampo al poner en marcha la sanitización de áreas verdes y espacios públicos en la franja turística.



Este miércoles la alcaldesa recibió el respaldo solidario de la Sociedad Cooperativa de Mango del Estado, cuyos integrantes prestaron al municipio una máquina sanitizadora para desinfectar camellones, jardineras y áreas de uso común como parques y plazas públicas que hay en la ciudad, en un acto celebrado en la Plaza de la Heroica Escuela Naval Militar, mejor conocida como Parque de la Reina.



Los productores explicaron a la alcaldesa, quien estuvo acompañada del coordinador de Servicios Públicos Municipales, Juan Carlos Manrique García, que la unidad de origen alemán sanitizará a un ritmo de tres kilómetros por hora los camellones de la Costera Miguel Alemán.



"Veo con satisfacción que la gente se guarda en sus casas, y es que viene la etapa más difícil de la contingencia en la tercera semana de abril, si nos guardados el COVID-19 ya no se transmitirá’, expresó la alcaldesa a manera de reflexión para que la gente actúe con responsabilidad y solidaridad.



Respecto a la máquina sanitizadora, Daniel Radilla Ríos, presidente de la Cooperativa de los productores mangueros, dijo que ponían su "granito de arena" para ayudar en la contención de la pandemia.



Durante el acto, Román Ocampo entregó paquetes de alimentos no perecederos de la canasta básica a un grupo de hombres y mujeres que trabajan en yates de recreo, y que se han quedado sin ingresos por el receso de las actividades turísticas.



La presidenta municipal indicó que en una primera etapa serán distribuidas casa por casa, en colonias populares de mayor vulnerabilidad, y en sitios de trabajo, en beneficio de quienes viven al día y no cuentan con ingresos a consecuencia de la crisis generada por la pandemia de Coronavirus.