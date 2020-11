Agradece alcalde de Nezahualcóyotl la colaboración de la población para evita propagación masiva de COVID-19

NEZAHUALCOYOTL, MÉX. -El presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García agradeció a la población de Nezahualcóyotl su colaboración en las celebraciones del Día de Muertos, pues destacó que este fin de semana la mayor parte de ésta se abstuvo de salir a las calles a pedir de manera masiva "calaverita" y acudir a los panteones a visitar a sus difuntos, evitando con ello la propagación comunitaria del COVID-19, que a la fecha en esta ciudad llega a los 9311 casos positivos acumulados.



El alcalde reconoció que la población del segundo municipio más poblado del Estado de México con más de un millón de habitantes, atendió mayoritariamente el llamado del gobierno local que se hizo desde las redes sociales, medios de comunicación, perifoneos en camiones de basura, patrullas y altavoces de la alerta sísmica, así como en las más de 10 mil redes vecinales de seguridad por cuadra con las que se cuenta actualmente.



Recordó que en las últimas semanas se estaba presentando en Nezahualcóyotl un repunte en el registro de casos de COVID-19, por lo que con la finalidad de evitar que la situación se saliera de control y derivara en un retroceso del semáforo epidemiológico al color rojo, se reforzaron las medidas preventivas sanitarias con una campaña de autocuidado que consiste en la entrega de 100 mil cubrebocas en mercados, tianguis y transporte público, la colocación de 40 mil carteles y calcomanías sobre el uso de este instrumento de protección en calles y comercios, así como el cierre de panteones, la cancelación de caravanas para pedir ’calaverita’ y la colocación de ofrendas callejeras.



Puntualizó que se llegó a la semana 25, día 194, desde que la base de datos de la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal se volvió pública, en la que la incidencia en Nezahualcóyotl tuvo una mejora respecto a la semana previa, pues pasaron de un total de 411 a 273 casos positivos, sin embargo, enfatizó, no es momento de bajar la guardia sino de mantenerla y seguirlas reforzando, pues regresaron a los niveles de principios de agosto y llevan tres semanas con 4 defunciones en promedio por día.



Subrayó que como parte de la campaña de autocuidado entre la población que lleva a cabo de manera permanente el gobierno municipal y que de reforzó desde la semana pasada, en el transporte público se distribuyen 20 mil cubrebocas en 29 puntos el paradero de metro Pantitlán debido a su intensa afluencia en coordinación con el Centro de Transferencia Modal Pantitlán (CETRAM), 6 en puntos medios de vialidades dentro del territorio de Nezahualcóyotl, en 16 bases de transporte público de las zonas centro y oriente y 4 más en la zona norte del municipio, para pasajeros y choferes.



Indicó que los carteles y las calcomanías que se colocaron en calles, viviendas, automóviles y comercios de la localidad, cuentan con mensajes para concientizar a la población para hacer un esfuerzo comunitario para evitar la propagación del COVID-19 nuevamente por medio del uso del cubrebocas, procurando con ello la salud de las familias por medio del autocuidado.







Precisó que, sin duda, fue triste el no poder rendir tributo de manera presencial, como en años anteriores, a quienes ya no están físicamente con nosotros, sin embargo, paradójicamente, sostuvo, es momento de preservar la vida y cuidar a quienes más amamos y aún están con nosotros.



Por último, el presidente municipal de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa García refirió que la pandemia no ha cedido y que de descuidar las medidas para controlar su propagación se corre el riesgo de un rebrote y con ello la posibilidad de que más personas se contagien a causa de este terrible virus, pues aseguró aún no hay vacuna pese a los avances en la materia.