Agradece Ana Zulema respaldo del Estad de México durante pandemia

•Se adaptó la mexiquense para participar de la mejor manera en esta competencia en la que dio lo mejor de sí.



Zinacantepec, Estado de México, .- La taekwondoín de formación mexiquense, Ana Zulema Ibáñez Ramírez, se dijo satisfecha luego de su participación en el Campeonato Mundial que se dio vía online, en el que ocupó el quinto lugar, en una temporada complicada por la pandemia y una lesión que la aquejó.



En este sentido, la atleta reconoció el respaldo por parte del Gobierno del Estado de México, ya que a través de la Secretaría de Cultura y Turismo han estado al pendiente de su proceso deportivo, durante el confinamiento.



’Me gustaría agradecer al Estado de México, que dentro de esta pandemia me ha ayudado bastante en apoyos desde el seguimiento de preguntar cómo estamos y el estímulo económico, que todo eso yo lo reinvierto en mi disciplina y eso influyó bastante en esta difícil situación’, afirmó.



La deportista destacó el esfuerzo por parte de la Federación Internacional de su deporte, para desarrollar este evento que es el más importante para su modalidad, así como de la Federación Mexicana para que los atletas nacionales pudieran participar.



Zuly declaró que este evento fue muy diferente a los que había vivido, ya que se enviaron tres grabaciones, una de la ronda preliminar, otra de la semifinal y la final, las cuales fueron evaluadas por los jueces, quienes emitieron sus calificaciones, para después trasmitirlas.



’Realmente fue una competencia súper compleja, en la que jamás me había encontrado dentro de un proceso tan largo, fue de un mes prácticamente, en el cual, tuve que estar en constante esfuerzo y llevar al límite mi cuerpo, porque prácticamente cada semana grababa una competencia, sí es mucho desgaste’, explicó la deportista mexiquense.



Además, subrayó que las estrategias fueron de suma importancia, ya que podían replantearse una vez vista la etapa anterior, pero recalcó la influencia para las calificaciones de aspectos externos como el espacio en el que se realizaban las rutinas y el equipo con el que se desarrollaron las grabaciones.



’Fue parte del proceso de ir resolviendo, primero buscar el espacio para trasmitir, gracias a Dios me pude apoyar del Instituto Mexicano de Taekwondo, con una escuela en Cuautitlán Izcalli, ellos me abrieron sus puertas para que fuera sede mundialista.



’Me tuve que rodear de bastante gente que me apoyara, como mi familia que siempre están para apoyarme y brindar su cariño, también me acerque a la profesora Melina Serrano, que forma parte de la página Mundo Taekwondo, que pudo ayudarme en la preliminar y la final para que la grabación saliera lo mejor posible’, indicó.



Para la atleta esta participación recobra importancia ya que la pudo hacer después de padecer la lesión más fuerte de su carrera deportiva y de la cual pudo salir avante.



’Me voy muy contenta con lo que Ana Zulema hizo, porque realmente fue un reto personal decir: vengo saliendo de una lesión, sin entrenar tantos meses, pero realmente el trabajo viene de muchos años. Entonces yo venía con la intención de dar lo mejor de mí, de disfrutar de mi disciplina, de mi modalidad, del pomsae estilo libre y encontrarme dentro de las primeras ocho del mundo para mí significa que ahí estoy y la verdad es que tuve muy buenas calificaciones en la ronda preliminar’, comentó Zuly.



Finalmente, la taekwondoín dijo que no está conforme con el resultado, porque se preparó para ganar una medalla, pero consideró que cuando no se dan los resultados se debe de hacer un balance para retornar a la siguiente competencia más fortalecida.



’A pesar de que no me gustó el resultado, sí me voy orgullosa de que, dentro del equipo y la delegación mexicana que asistió, fui el mejor resultado, porque sólo logramos pasar tres a la final de los cuales una quedo en octavo, otro en séptimo y yo el quinto, la verdad que, si fue un mundial complejo y muy competido’, concluyó.