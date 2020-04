Agradece Daniela Velazco la presea Estado de México 2019

Continúa corredora mexiquense su entrenamiento para obtener un sitio en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.



Zinacantepec, Estado de México, 17 de marzo de 2020. Luego de recibir la Presea Estado de México 2019 ’Filiberto Navas Valdés’, de manos del Gobernado Alfredo Del Mazo Maza, la corredora Daniela Eugenia Velasco Maldonado se dijo halagada y agradecida por este galardón.



La para-atleta mexiquense ha cosechado un sin número de preseas nacionales e internacionales, a lo largo de 13 años de carrera deportiva, entre ellas la medalla de bronce en la prueba de 400 metros que consiguió en los Juegos Paralímpicos Londres 2012.



A pesar de su amplio currículum deportivo, la atleta detalló que no esperaba ser la galardonada, debido a que en la entidad mexiquense son muchos los deportistas que destacan a nivel internacional.



’Cuando me llamaron para decirme que había ganado la Presea Estado de México me sorprendí, es algo que a todos los atletas, pero a mí en particular, me hace sentir muy halagada y feliz, porque es un premio muy importante y la verdad me gusta mucho que el Estado de México, al que represento me reconozca de esta forma’, afirmó Daniela.



Para la medallista olímpica, ser reconocida junto a 16 galardonados más que destacan en diferentes rubros es muy importante, por lo que ’para mí es un honor compartir el premio con esas personas que han hecho cosas increíbles’, compartió.



En otro orden de ideas, Velasco Maldonado no pierde el objetivo de obtener la calificación a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, en la prueba de mil 500 metros, para lo cual continúa su entrenamiento y así ratificar, en diferentes competencias ya programadas, su lugar dentro del ranking mundial y asegurar su lugar en la justa cuatrienal.