Agradece Chimalhuacán al gobierno mexiquense segunda entrega de canastas bienestar

Con el propósito de que las personas de 2 hasta 64 años tengan acceso a una alimentación de calidad, el DIF Chimalhuacán, en coordinación con el DIF Estado de México, realizó la segunda entrega del programa de desarrollo social ’Canasta Alimentaria del Bienestar’.



La presidenta municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, destacó que estos apoyos representan mucho más que una simple distribución de productos, pues reflejan el compromiso del gobierno del Estado con las familias que más lo necesitan. En ese sentido, reconoció el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Y señaló que la alimentación es un pilar fundamental para el desarrollo, la salud y el bienestar, por lo que no es posible pensar en un futuro próspero si no se garantiza la nutrición de niños, jóvenes y adultos mayores.



La directora del DIF Chimalhuacán, Daniela Gómez Reyes, pidió a los beneficiarios mantenerse atentos a la página oficial de Facebook ’DIF Chimalhuacán", donde se publican las fechas de entrega, y recordó que esta segunda entrega no será la última del año, pues habrá más.



Asimismo, indicó que, quienes cambien de número de teléfono o lo pierdan, deberán acudir al área de Trabajo Social del DIF para actualizar sus datos y así no perder el beneficio.



También, destacó que es gracias a las gestiones de la presidenta municipal, Xóchitl Flores Jiménez, que estos apoyos se consolidan mediante los lazos con el gobierno del Estado de México, y resaltó la constante preocupación de la alcaldesa por el fortalecimiento del sistema DIF.



Marisol Sánchez, vecina de la colonia Acuitlapilco, agradeció la ayuda recibida y afirmó que la canasta contiene productos de primera necesidad que resultan de gran apoyo para su familia. Asimismo, pidió a las autoridades dar continuidad a estos programas que fortalecen la economía de los hogares.



La canasta está integrada por 19 productos diseñados bajo los criterios de calidad nutricia emitidos por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) en la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC) vigente.