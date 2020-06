Agradecen acapulqueños programa alimentario ’Donde Come Uno, Comemos Todos’

Acapulqueños beneficiados con el programa alimentario ’Donde Como Uno, Comemos Todos’ agradecen y felicitan a la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, por los esfuerzos y estrategias que su gobierno realiza para apoyar a la población que menos tiene, y que sufre por el receso de actividades productivas derivado de la pandemia por el Coronavirus COVID-19.



En diversos sectores de la población se constata la ayuda humanitaria que realiza el Gobierno Municipal, tras la instalación de 35 Cocinas Comunitarias, acción que ha sido replicada por otras instancias de gobierno.



Uno de los testimonios fue vertido por Maximino Gómez Romero, entrevistado en el Malecón de la ciudad, donde expresó: ’Agradecemos el apoyo que nos están dando con estos alimentos que realmente necesitamos, y que no tenemos los medios económicos para poder solventar estos gastos. Mi corazón para ella, de verdad que está haciendo cosas muy humanas, dado que es una mujer que tiene buenos sentimientos’.



Por su parte, doña María Ester Hernández dijo, estar agradecida por el en estos tiempos tan críticos y cuando más se necesita.



Asimismo, el señor Miguel Ángel Mendoza Márquez no desaprovechó la oportunidad para darle las gracias a la alcaldesa Adela Román por preocuparse por los acapulqueños, ’y ayudar con este alimento que es sagrado. Estas comidas que nos ha dado todos estos días, que hemos venido aquí a pedir más, a nosotros los discapacitados nos ha dado buena atención’, dijo.



Mientras que José Humberto Huerta Vázquez opinó que ’gracias a ella estamos comiendo, ahorita que no tenemos trabajo. En esta pandemia que estamos pasando nos están dando de comer y nos sentimos muy a gusto, rogamos que les vaya bien y estamos muy agradecidos con nuestro gobierno’.



Eloína Pérez Laurel, otra de las beneficiadas, comentó que ’es una buena actividad la que realiza la licenciada Adela Román Ocampo, de ayudar a la gente pobre, al proporcionarle alimentación, es una buena ayuda, lo digo con sinceridad’.



El Gobierno de Acapulco, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que dirige Adriana Román Ocampo, instaló 35 Cocinas Comunitarias en diversos lugares estratégicos a lo largo y ancho de la ciudad, donde se ha beneficiado a miles de habitantes diariamente.