Agradecen discapacitados al Gobierno de Acapulco por apoyos recibidos

Beneficiarios del programa de Apoyo a Personas con Discapacidad (PROAPDIS), agradecieron a la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, por la entrega anticipada del recurso económico de 3 millones 120 mil pesos correspondiente a dos cuatrimestres del presente año, en beneficio de 650 ciudadanos empadronados.



Los recursos son ’caídos del cielo’, ya que durante esta contingencia algunas personas se han visto afectadas por el receso de actividades que generó la contingencia, coinciden ciudadanos que recibieron el apoyo.



Este jueves se realizó la segunda jornada de entrega de los cuatrimestres enero-abril y mayo-agosto, cada beneficiario recibió 4 mil 800 pesos, en las instalaciones del antiguo Ayuntamiento, dando cumplimiento la alcaldesa al compromiso con los grupos vulnerables, como parte del plan de contingencia para reactivar la economía.



Rubén Padilla, padre de uno de los beneficiarios, reconoció el esfuerzo del gobierno de Acapulco y la transparencia con la que se realiza la entrega de los recursos, que en esta ocasión se programó aplicando estrictas medidas de prevención para reducir la posibilidad de contagios de COVID-19.



"Le agradecemos mucho el hecho de que haya cambiado la forma de hacer las cosas y que hoy le entreguen directamente a las personas el recurso, a quienes más lo necesitan. Los apoyos para las personas discapacitadas son una ayuda que la gente necesita, hay más discapacitados de lo que uno piensa, discapacitados físicos, intelectuales, etc., la cantidad es buena, ayuda mucho y las familias aprovechan mucho este apoyo para muchísimas cosas", dijo el señor Rubén Padilla.



Carlos Gómez Chávez, agradeció a la presidenta Adela Román por el apoyo que llega de manera directa a quien más lo necesita, en su opinión expresó que ’el Gobierno Municipal está haciendo un gran esfuerzo para poder entregar el apoyo a las personas que realmente lo necesitan; hay personas discapacitadas que realizan gastos permanentes porque tienen que cambiarse diariamente el pañal, y el dinero que reciben ayuda en algo al hogar".



En opinión de Cipriano Santos, otro de los beneficiarios, la entrega anticipada del dinero es una decisión buena, ’porque ahorita no tenemos trabajo y esto nos cae del cielo; le damos las gracias a la alcaldesa y ojalá que nos siga apoyando, viendo a todos los hermanos que estamos aquí, algunos discapacitados y otros con diferentes enfermedades, todos estamos agradecidos con Adela Román".



Por su parte, Ricardo Sánchez destacó su gratitud por el beneficio recibido, "cien por ciento gracias a la licenciada Adela Román, no nos quejamos, gracias a Dios y gracias a Adela tenemos este dinerito para atender nuestras necesidades", dijo.



La segunda jornada de entrega de apoyos se desarrolló al aire libre, en un espacio sanitizado a un costado de la Plaza Pabellones, de manera ordenada, tomando las medidas de higiene y sana distancia recomendadas por los tres órdenes de gobierno. Todos los presentes, beneficiarios y acompañantes, recibieron cubrebocas y gel antibacterial.