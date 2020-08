Agradecen familias Asistencia Social y Alimentaria del DIF Acapulco

El programa de Asistencia Social y Alimentaria 2020 que impulsa el DIF Municipal llegó a más familias acapulqueñas, esta vez a las colonias Villa de las Flores, Paso Limonero, Tierra y Libertad, la Vista Alegre y Renacimiento.



Formados en orden y guardando la sana distancia, amas de casa, personas con discapacidad, niños y adultos mayores de la periferia del municipio, recibieron paquetes de alimentos, jugos y botellas de gel antibacterial para el cuidado de su salud y así evitar más contagios por COVID-19.



La titular del organismo, Adriana Román Ocampo, exhortó a los presentes a no bajar la guardia ni relajar las medidas sanitarias ante la pandemia; además reiteró que para llevar periódicamente los apoyos a las comunidades, se requiere de una inscripción previa de los beneficiarios con el propósito de garantizar que los recursos son manejados con trasparencia.



’¡Todos necesitamos de todos, es tiempo de solidaridad, de ayudarnos y protegernos entre nosotros por el paso del COVID!’, porque se te cuidas, me cuidas; si me cuido, te cuido’, sostuvo la primera trabajadora social del municipio.



En la colonia Tierra y Libertad, delegación Emiliano Zapata, la señora Leticia Chavelas Hernández, a nombre de los beneficiarios, expresó que ’en estos momentos tan difíciles, este apoyo resulta muy valioso porque nos ayuda a tener que darles de comer a nuestros hijos sobre todo por la falta de sustento porque no hay mucho trabajo’.