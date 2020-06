Agradecen porteños a Adela Román apoyos alimentarios en esta contingencia

Ciudadanos que perdieron sus empleos a consecuencia de la pandemia del COVID-19 y que son beneficiarios con el programa ’Donde Come Uno Comemos Todos", agradecieron al Gobierno Municipal por la instalación de las Cocinas Comunitarias que durante más de 8 semanas han garantizado el alimento a más de 25 mil acapulqueños.



La señora Josefina Abasaí, una de las beneficiadas con el apoyo alimentario, en la Cocina Comunitaria de la colonia Morelos, destacó que la iniciativa de la presidenta municipal Adela Román Ocampo ha sido de gran apoyo ’porque hay personas como yo, que no tenemos trabajo y la necesidad está muy dura; le damos las gracias por este apoyo y que nos siga apoyando más’.



Mientras que el señor Juan Alberto Cruz, afectado por el receso de actividades, comentó que, ’es una gran ayuda ahorita debido a que no hay trabajo, la verdad se le agradece, ya que tenemos algo que llevar a casa y no andando en la calle exponiéndonos al COVID-19, ahorita que no hay trabajo estamos muy agradecidos con el Gobierno Municipal, que nos permite venir aquí por un plato de comida para llevar a casa’.



También la señora María Audi Clemente Camacho se dijo agradecida por el apoyo, y precisó que, "para mí está bien, muchísimas gracias por la comida que nos dan en las cocinas; halago y estimo mucho a la señora presidenta porque nos está apoyando. Yo ya no voy a encontrar trabajo, nadie me va a dar trabajo, por eso tengo como dos semanas viniendo a que me den comida’.



Con el compromiso de apoyar a las personas que no generan ingresos a consecuencia de la pandemia, el Gobierno Municipal ha dispuesto 35 Cocinas Comunitarias en poblados, colonias y unidades estratégicas de la ciudad, para que los ciudadanos se mantengan en casa, tengan alimento saludable y protejan a sus familias.