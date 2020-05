Agradecen porteños el Programa de Limpieza de Tanques de agua potable de Capama

Vecinos de colonias populares agradecen a la alcaldesa Adela Román Ocampo el lavado de tanques de almacenamiento de agua potable, labor que, de acuerdo con sus propios testimonios, no se había realizado en muchos años.



’Estoy observando que están limpiando el tanque, una felicitación porque en los años que llevo viviendo aquí, es la primera vez que lo limpian; tengo 35 años viviendo en esta colonia y pues, felicidades señora Adela Román por tomar esa iniciativa de limpiarlos, es un buen programa para que todo Acapulco, la colonia Mirador, su colonia que es la Morelos, que no estemos sufriendo de agua’, comentó la señora Silvia Becerra.



Desde el pasado 15 de mayo y de manera simultánea, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) puso en marcha las acciones de lavado de tanques de almacenamiento del vital líquido, tarea ejecutada con brigadistas contratados a través del programa de empleo temporal, en apoyo a personas que perdieron su fuente de ingresos debido a la pandemia del COVID-19.



Con estas acciones, el Gobierno Municipal ha logrado en pocos días la limpieza y sanitización al cien por ciento de cuatro tanques: Morelos 1 y 3, Primero de Mayo 1 y el sistema Caseta Cloro, extrayendo de los contenedores hidráulicos capas de sedimento de casi un metro de espesor acumulado durante años, por la falta de mantenimiento en la infraestructura de abasto de agua potable de Acapulco, labor que hoy se asume responsablemente con el liderazgo de la alcaldesa, Adela Román Ocampo, destacó el titular del organismo, Leonel Galindo González.



’Hemos encontrado que los tanques tenían más de una década sin ser tocados, en cuanto al lavado de los mismos, esto es muy importante, por eso el agua en algunas zonas presenta turbiedad, porque nos hemos encontrado con tanques que tienen hasta un metro de lodo, esto es debido a que no fueron lavados. Los vecinos nos han felicitado, se han acercado a cuidar y les hemos encargado que de aquí en adelante procuren tener un comité organizado para realizar limpieza de los tanques, cada fin de semana, cada fin de mes, que ellos se organicen y que apoyen, porque es en beneficio directo de ellos’, indicó el director de la Capama.



Por último, el funcionario municipal informó que en la presente semana se están intensificando las labores de lavado de tanques de agua potable, al tener completas las 3 cuadrillas de trabajadores temporales, iniciativa que tiene doble beneficio, uno, mejorar la capacidad de almacenamiento y limpieza de los sistemas hidráulicos, y dos, ofrecer empleo a personas que por la pandemia quedaron desempleadas.