A petición de Rocio Gallón y Selene Suástegui gestoras sociales, el regidor por Morena Ilich Lozano Herrera visitó la colonia de San Isidro Labrador, a fin de intercambiar propuestas y proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona poniente de Acapulco.



En ese sentido, la gestora social Selene Suástegui, puntualizó que ahora más que nunca es importante que además de que los gobiernos escuchen a los jóvenes, deben incluirlos para su participación activa en las políticas públicas, pues no solo son el futuro, sino el presente.



En su intervención, Ilich Lozano, comentó que, gracias al trabajo de campo realizado durante los últimos 15 años de su trayectoria política, ha logrado conocer las principales carencias de la zona poniente. ’Ustedes me conocen muy de cerca, y siempre que me lo han pedido los he apoyado, saben que yo no les fallo’, agregó.