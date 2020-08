Agrede grupo de choque empleado por simpatizantes de Billy Álvarez

+Hubo contingentes armados con palos, hachas, machetes, petardos e incluso armas de fuego, sostienen



+Riña colectiva que arrojó tres heridos



+Levantarán denuncias para sancionar a los responsables que provocaron la violencia



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Comienza a salirse de las manos el control de la Cooperativa Cruz Azul, dueña del club de futbol, por parte de los dos grupos antagónicos, ácida pugna que data de hace 10 años. Habían mantenido una sana paz. En la empresa laboran alrededor de 10 mil 500 personas.



José Antonio Marín y Víctor Velázquez, quienes presiden los consejos de Administración y Vigilancia de la cementera –propietaria del club de futbol–, conocidos como ’disidentes’, difundieron un video en el que dieron su versión del enfrentamiento del miércoles en la planta matriz de Jasso, Hidalgo, contra seguidores de Guillermo Álvarez, director general de la empresa, prófugo de la justicia.



’Luego de sostener una reunión con las autoridades de Hidalgo y llegar de manera pacífica a nuestras instalaciones, fuimos recibidos –agredidos– por un grupo de choque que de manera ilegal tenía secuestrada nuestra empresa’, aseguró Velázquez.



’Los socios cooperativistas fuimos agredidos por contingentes armados con palos, hachas, machetes, petardos e incluso armas de fuego con las cuales se ejecutaron varios disparos al aire. Resultaron heridos Jacinto Contreras, Erasto Chávez y Carlos García’, agregó.



A su vez, Marín aseguró que levantarán denuncias para sancionar a los responsables que provocaron el enfrentamiento.



«Nuestra lucha ha sido legal y legítima, de la cual rinden testimonio los juicios y dictámenes que en nuestro favor ha vertido la autoridad competente. Nunca hemos actuado con impunidad ni arbitrariedad, siempre habrá resistencias que busquen mantener los beneficios derivados de la corrupción, pero los confrontamos», afirmó.



De acuerdo con el portal La Crónica Hidalgo, disidentes argumentaron que la gente de Billy se opone al ingreso de la nueva directiva no sólo a la principal fábrica de cementos de la Cruz Azul en el país, en Jasso, sino a la empresa misma, por temor a una auditoría, donde aparecerán desfalcos millonarios que cometió el otrora mandamás del núcleo y junto con ellos, complicidad de muchas otras personas.



Indicaron que, ahora, sin la protección de Billy, la justicia está más cerca que nunca y que probablemente, por ello, el reducido grupo que apoya al exdirector está dispuesto a sitiar la planta hasta las últimas consecuencias.



En el altercado del pasado miércoles, junto a los simpatizantes de Álvarez hubo personas ajenas a La Cruz Azul, quienes presuntamente son golpeadores y agitadores contratados por el Grupo de los 20’s, incondicional al exdirigente, agrega el diario.



Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Alejandro Gertz Manero, solicitó la colaboración de la Interpol para localizar y detener al expresidente de la Cooperativa de la Cruz azul, Billy Álvarez, 74 años de edad, y su socio y cuñado, Víctor Manuel Garcés Rojo, ex representante jurídico de la compañía.



Ambos son considerados prófugos de la justicia mexicana, por haberse librado una orden de captura en su contra por su presunta participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.



La petición a Interpol se realiza luego de más de 10 días de búsqueda por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial y que se solicitara a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) la emisión de una alerta migratoria por si alguno de ellos es detectado intentando salir del país, según versiones periodísticas.



Los dos empresarios y siete personas más están acusadas de participar en una red delictiva que desvió más de mil 200 millones de pesos de la sociedad cooperativa a través del supuesto pago de bienes y servicios a empresas fachada o fantasma.



Entre ellos, aparte de Billy, fueron giradas órdenes de aprehensión contra Mario Sánchez, director financiero de la Cooperativa; Eduardo Borell, director jurídico; y del abogado Ángel Junquera.



Camina La Máquina



En medio de los conflictos por el control de la cementera, que factura alrededor de ocho mil millones de pesos anuales, Robert Dante Siboldi, timonel del club de futbol La Máquina, aseguró que el defensa Julio César Cata Domínguez ya se encuentra bien y está disponible para jugar, después de superar las secuelas del Covid-19.



’Ya es tema superado y estamos tomando las medidas pertinentes para minimizar lo que pasó’, aseguró. Respecto a Roberto Alvarado, quien entrenó con el equipo Sub-20, explicó que le faltaba ritmo, ’pero ahora lo vemos bien y puede ser considerado.’



Después de haber cortado una racha de 18 partidos sin perder, el timonel pidió a su equipo no caer en el exceso de confianza y ser conscientes de que ningún equipo es invencible.



(Con información del diario La Jornada)