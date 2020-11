Agreden maestras de la CETEG a 2 reporteras de Chilpancingo en protesta

www.guerrerohabla.com



CHILPANCINGO, Gro., 11 de noviembre de 2020.- Maestras de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) agredieron a dos reporteras en la capital durante una protesta que realizaban los docentes.



Se trata de las periodistas María Avilés Rodríguez del periódico El Sur y Beatriz García de la Jornada Guerrero, quienes sufrieron jaloneos por parte de un grupo de maestras de la CETEG, y en el caso de María Avilés le arrebataron su celular cuando tomaba fotografías de la protesta. La agresión ocurrió esta tarde cuando la CETEG se encontraba en las oficinas de la Secretaría de Educación en Guerrero.



La reportera Beatriz García, narró que un grupo de maestras se inconformaron sólo porque observaron que las dos periodistas tomaban fotografías a las pintas que realizaban.



’Las maestras se molestaron no sabemos por qué, se supone que ya habían dado una conferencia y nos habían visto que somos de la prensa, pero cuando Mari tomaba fotos, un grupo de maestras la comenzaron a jalonear, le arrebataron el celular y nos insultaron con gritos’.



Tras la agresión, un grupo de reporteros y periodistas acudieron a las oficinas de la CETEG para reclamar la agresión y, el coordinador de Gestoría de la CETEG, José Manuel Venancio Santiago justificó que la agresión que cometieron las maestras ’es porque están estresadas porque llevan tres meses que no les resuelven sus demandas’.



Agregó que como coordinador no pudo intervenir porque vio que era un asunto ’entre mujeres’. El representante de la sección 17 del SNRP en Chilpancingo, Luis Blancas condenó la agresión de la CETEG hacia las reporteras, demandó un alto a las agresiones y libertad para el trabajo de la prensa.

Fuente: Quadratín