Agrónoma deja Bienestar con muchos pendientes.

Coneval la ’desnudó’ con poca transparencia en sus programas. Adultos mayores y becas ’Benito Juárez’, las más desastrosas. ¿Qué hará en Semarnat? Seguro, quitar los obstáculos que no pudo hacerlo Toledo con el Tren Maya. Merito de May Rodríguez, ser tabasqueño.



La agrónoma María Luisa Albores González, tiene toda la confianza y el respaldo de Andrés Manuel López Obrador, aunque no haya dado resultados satisfactorios, para la población, en su encargo al frente de la Secretaria de Bienestar.



Esto ya es normal en el gobierno de la 4T.



El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) prácticamente la evidenció, o mejor dicho en un tono coloquial, la ’desnudo’ al dar a conocer que los programas sociales, de apoyo a la gente más pobre del país, no se cumplen como lo prometió su presidente.



El mismo AMLO, informó su decisión de que María Luisa Albores ocupará la titularidad de la secretaría del Medio Ambiente tras la salida de Víctor Manuel Toledo, y que el subsecretario, Javier May Rodríguez, ocupará el trono de la agrónoma.



AMLO, confirmó, a su modo, que Toledo presentó su renuncia a la secretaria del Medio Ambiente, porque, dijo: ’está mal de salud’ y el servicio público produce estrés ’y no todos estamos hechos para resistir’. O sea, la 4T es para superdotados.



Y, en Bienestar, se impone la presencia de Javier May Rodríguez, quien de inmediato abogó por los adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas, madres y padres trabajadores, así como de niñas y niños.



’Poder servir en este país a los que menos tienen es un honor, poder ayudar y dar voz a los que nunca se atendieron. Hoy tenemos una gran oportunidad’, deploró.



Y, además, emulo a su ’Jefe Mayor’ al decir: ’Lo haré con el alto honor de más responsabilidad, siempre con la honestidad de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México’.



Bien que lo aprendió, de corridito; pero, ¿Tiene algún merito May Rodríguez para subir el peldaño? Pues, francamente, NO. A parte de ser un político y ex legislador tabasqueño, al contrario, pues es quien implementó y dirigió el Programa Sembrando Vida, prioritario para la 4T y que el Coneval señaló claramente que, de forma errónea, se distribuyeron recursos fiscales sin una normatividad y por adelantado, sin supervisión ni control.



Además, sostiene el Consejo que, el desarrollo de este programa contiene en alto grado duplicidad de funciones pues la Comisión Nacional Forestal opera un programa de reforestación, igual que la Sedena, la Semarnat, los gobiernos de los estados y muchas organizaciones privadas.



En conclusión, con Sembrando Vida, se da una falta absoluta de esquemas de capacitación con ausencia de asistencia técnica sistematizada, desde la selección de zonas a reforestar, de variedades de especies maderables, de frutales y de ornato.



Y, dirigentes campesinos catalogan a Sembrando Vida, más electorera que forestal. Qué la reforestación, se lleva ’casi con los ojos cerrados’. O sea, un fracaso perfecto. Otro programa insignia de 4T sin estructura que prefiere cosechar votos.



Ah, pero para no quedarse atrás, en el uso del verbo pleonástico, Albores González dijo que sigue creyendo que al centro deben estar las comunidades y los pueblos indígenas. ’El nuevo encargo, empata muy bien con el actual momento de la Cuarta Transformación’ (sic…).



Ahora sí, ¿el Tren Maya se encarrilará? ¡Esa es, su misión!



Bueno, cabe recordar que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) elaboró un documento en el que aborda cuáles son los requisitos legales que debe cumplir el proyecto del Tren Maya. Estos son los principales: Consulta indígena. Autorización de Impacto Ambiental. Cambio de Uso de Suelo de Terreno Forestal. Cambio de Uso de Suelo Municipal. Ordenamiento Ecológico del Territorio y, Áreas Naturales Protegidas. ¿Lo sabrá la agrónoma? Conste, es pregunta.