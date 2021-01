Agrónomos, no más votos a ciegas ni usados otra vez con fines electorales

• Que se alejen de intereses personales, chantajes y ese pasado corrupto que por unos cuantos mancho a todos



El Presidente de la Asociación Nacional de Egresados de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro A.C. (ANEUAAAN), Abid Francisco Moo Cruz, sentenció que el no lograr un cambio de fondo las tareas del gremio, los condenaría, como en el pasado reciente que, una gran parte de colegas volteen a ver otras alternativas y fracase otra vez la convocatoria como sucedió en el 2018.



’Debemos demostrar que no somos los mismos que utilizaron siempre con fines electorales que, hoy, entendemos nuestro valor en lo electoral’, afirmó en un mensaje a todo el gremio agronómico del país, el profesionista del campo quien expuso que ’no se pude ser fiel a una organización que no responda a sus intereses y al interés elevado del bienestar social, particularmente del agro’.



Además, demandó que saquen las manos esos grupos de poder que tanto daño han hecho al Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la Confederación Nacional Campesina (CNC) y al gremio. ’Cuando menos inicien una nueva conducta con mayor respeto a la militancia’, enjuició.



Moo Cruz, señaló que en la Propuesta a la Confederación Nacional Agronómica (CNA) –adherida a la CNC-, en el marco de su X Consejo Nacional Agronómico 2021, bajo el lema: ’Más vale sembrar cosecha nueva, que llorar la que se perdió’, sostiene que el campo no estuvo blindado de la corrupción y desvío de los objetivos en beneficio de sector, que en los últimos años se volvió de escándalo por los abusos de ex gobernadores, funcionarios públicos y la complicidad de la mayoría de las organizaciones campesinas tradicionales.



’El papel del gremio agronómico no estuvo exento a este deterioro, ni nuestra querida CNC; en el período de Gerardo Sánchez, sufrió la peor de sus etapas; es evidente el menoscabo que sufrieron muchas ramas de producción, organismos filiales y las propia estructura de las Ligas de Comunidades Agraria y su presencia territorial’, lamentó.



Refirió que el 2021 se presenta como el espacio y contexto político ideal para corregir el rumbo, por lo que tanto los que integran la CNC y la Agronómica, ’debemos realizar un ejercicio honesto y comprometido con una política de Estado en beneficio de los agricultores que sea institucionalizada y de largo plazo, alejado de intereses personales, chantajes y ese pasado corrupto que nos ha manchado por unos cuantos a todos’.



Además, puntualizó: ’Los agrónomos de México debemos de jugar un papel fundamental en un escenario cambiante, nuevo y de prospectiva incierta, donde lo único seguro es que la humanidad no dejará de cubrir sus necesidades fundamentales, la salud, la vivienda, el vestido y la alimentación, donde muchas de ellas tienen el sustento en el campo, principalmente la alimentación’.



Ante ello, destacó que la Asociación Nacional de Egresados de la Universidad Autónomo Agraria Antonio Narro lanzó siete propuestas: Establecer un Código de ética estricto con una Junta de Honor Autónoma que vigile el comportamiento y actividades en su quehacer gremial y público de nuestros agremiados, formada ésta por destacados socios y con calidad probada de honestidad, que corrija lo actualmente contemplado en los Estatutos. Que el Consejo Técnico se aboque a revisar, analizar y proponer propuestas de política pública bajo el nuevo contexto político, económico, de geopolítica, electoral, ambiental, social y de reacomodo de la sociedad civil, auxiliado por una Comisión Emergente de Expertos y el Comité Ejecutivo Nacional.



Asi mismo: Ser actor principal en la conformación de las Camisones del Poder Legislativo relacionadas con el Campo, para ello debe, tanto la Agronómica, CNC como el Partido y la Alianza proponer cuadros gremiales a las candidaturas para diputados federales con destacada trayectoria, que el proceso de selección sea el mérito profesional y político, y ya no más de los mismos de siempre, el nepotismo, la reelección y la componenda económica (venta de candidaturas).



Iniciar el relevo generacional de los cuadros de la Agronómica como principio del fortalecimiento de las estructuras básicas de nuestro gremio. Mayor vinculación en el intercambio de tecnología con las Universidades donde contamos con asociaciones de egresados que fortalezcan el trabajo del Consejo Técnico y nuestra propuesta técnica para el campo.



También: Internacionalizar nuestra presencia en eventos de intercambio con asociaciones, organismo y personajes mundiales que coadyuven a entender mejor las expectativas futuras del sector agropecuario mundial y nuestro papel en el nuevo escenario. Y por último, exigimos como Asociación filial que en cualquier proceso de elección interna, o de cualquier nivel de gobierno o representación, nuestra asociación sea consultada y valorado el mérito en su contribución histórica al partido, a la CNC y la Agronómica.



