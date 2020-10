Agrupaciones de taxistas anuncian movimientos en la Ciudad de México ante la indolencia de las autoridades de no escuchar sus demandas

+Ya nos cansamos, advierten taxistas



+Acusa ex colaborador a Gómez Urrutia



+ISSSTE apoyara la vacunación vs H1N1



CIUDAD DE MEXICO .- Tras reiterar que ya se cansaron después de seis años de lucha sin ser escuchados, de las falsas promesas que les hacen en las mesas de diálogo que se han convertido en distractoras y de la arremetida en su contra por parte de los gobiernos estatales y federal, los integrantes del Movimiento Nacional Taxista de la Ciudad y el Estado de México pusieron un ultimátum a los gobiernos de Claudia Sheinbaum, Alfredo del Mazo y Andrés Manuel López Obrador.



Esto para que les resuelvan de manera pronta y expedita a partir de este 12 de octubre cuando iniciarán una serie de movilizaciones o de lo contrario irán creciendo su nivel de manifestación.



Los taxistas tendrán un contingente de unos 15 mil conductores y unos 5 mil taxis repartido en cuatro zonas, quienes recorrerán la ciudad de México desde las 5 de la mañana hacia el Ángel de la Independencia, donde junto con representaciones de 28 estados de la República se concentrarán y permanecerán a la espera de una atención verdadera y resolutiva por parte de las autoridades, expresó en rueda de prensa Ignacio Rodríguez, presidente del MNT en la Ciudad de México y vocero de la organización a nivel nacional.



’Ya nos cansamos de que cada vez que queremos hablar con ellos no nos escuchan, y que cada vez que nos movilizamos, nos piden saber cuáles son nuestras necesidades. Todo esto lo saben porque llevamos 6 años de lucha en contra de las aplicaciones extranjeras, y de tocar la puerta exponiendo las necesidades del sector’, agregó el dirigente.



En el caso de la Ciudad de México, Rodríguez recordó que la propia Claudia Sheinbaum durante su campaña hacia la Jefatura de Gobierno, reconoció que era objeto de una competencia desleal por parte de las aplicaciones extranjeras y prometió apoyarlos. Y preguntó: ’O, ¿es que sólo nos lo prometió para alcanzar nuestro voto y lograr sólo su propio interés de convertirse en la Jefa de Gobierno, pero sin cumplir sus promesas? ¿Será, que la Jefa de Gobierno sólo nos usó para sus fines netamente electorales?’.



Tras recordar que el pasado 19 de febrero fueron reprimidos por el Gobierno de la CDMX en Insurgentes y el Eje 1 Norte, el Cine Cosmos y el Ángel de la Independencia, Rodríguez dijo que hay consenso entre los transportistas de que el día 12 se quedarán el tiempo que sea necesario, hasta que les den una respuesta real e inmediata.



De manera directa le hicieron ocho exigencias a la Jefa de Gobierno, entre las que destacan someter a los conductores y vehículos de las aplicaciones extranjeras alas mismas regulaciones que ellos; otorgar los 25 pesos de crédito a la palabra que habían negociado con la ex secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez; aplazar al menos por dos años, mientras se recupera la economía de la ciudad y de ellos, la sustitución obligatoria de vehículos modelos 2010 y anteriores; así como activar el módulo de trámites porque son víctimas de extorsión por parte de funcionarios del INVEA y los agentes de tránsito.



Asimismo, que se ponga en funcionamiento de manera inmediata el Registro al Padrón de Tesorería porque en los centros de Verificación de la SEDEMA están siendo objeto de multas por la falta de este trámite y la verificación extemporánea; que se pongan en pausa las reformas hechas a la Ley de Movilidad durante la pandemia; que se ponga fin a los operativos porque lejos de ser preventivos, son represivos con toda la intención de favorecer a las aplicaciones extranjeras ahora que no hay suficientes pasajeros y, finalmente, que se les condone el 100 por ciento de los pagos de: a) Revista vehicular, b) Cesión de derechos, c) Reposición de título de concesión, d) Baja de servicio, e) Alta de servicio, f) Cajones de base de servicio de taxi, g) Licencia de conducir tipo ’B’, h) Multa arbitraria de SEDEMA en los verificentros por no estar en el Padrón de la Tesorería, i) y las multas administrativas que en todos los casos son inconstitucionales, porque violan el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Asimismo, exigen que se reanuden las mesas de trabajo en la Secretaría de Gobernación y que sea esta instancia federal la que sirva de enlace en todo lo que concierne a la problemática metropolitana de la Ciudad de México y el Estado de México.



Erasto Vázquez expresó que finalmente el servicio del taxi concesionado es un coadyuvante del Estado, que es el principal responsable de brindar movilidad suficiente para los ciudadanos; por su parte, los dirigentes del Estado de México, Aldo Soto y Jafet Saínz expresaron que la lucha se debe impulsar porque si bien la pandemia ha afectado sus ingresos, las pérdidas económicas vienen desde hace 6 años cuando entraron las aplicaciones de las empresas extranjeras.



ASCENSO IRREGULAR DE NAPITO AL SINDICATO DICE EX COLABORADOR



El diputado federal y ex colaborador del Sindicato Minero, Carlos Pavón Campos, líder de una de las organizaciones mineras más fuertes del país señaló que por años han invertido tiempo y recursos para ocultar y tratar de cambiar la historia de cómo es que Napito llegó, sin ser minero y sin mérito alguno, a ocupar la Secretaría General del Sindicato Minero.



En un texto publicado en redes sociales y en el Diario 24 Horas, señala que ’muchos lo vimos, fue un inicio atropellado y, como era de esperarse, lleno de irregularidades. Napoleón Gómez Sada tenía casi cuatro décadas al frente del Sindicato Minero. Al rebasar los 80 años empezó a enfermar y decidió entonces imponer sin el aval de nadie a su hijo Napoleón Gómez Urrutia, a Napito, como secretario general suplente’.



Con su padre enfermo, Napito se hizo presente en la organización. Nadie lo conocía, sólo se sabía que era un señor vanidoso, de manos delicadas, y que nada sabía de minería, ni de la vida obrera.



Se nos dijo que Napito era el sucesor, aun cuando existían compañeros que llevaban años en espera de contender por la dirigencia, pero eso nunca importó, el control de los Urrutia era total, a los ’quejosos’ se les castigó y a algunos otros se les expulsó.



No sólo se trató de un acto autoritario o de nepotismo y que más de uno intentamos frenar, sino que también era violatorio de los estatutos del Sindicato y por consecuencia ausente de legalidad.



Para ocupar la suplencia se debía trabajar en el sector o bien tener un cargo sindical con antigüedad mínima de cinco años, descaradamente Napito no tenía ni uno, ni otro. No existe un solo registro ni en el Seguro Social ni en el Infonavit que lo avale como minero.



En pocas palabras, ocupó la suplencia actuando de mala fe, valiéndole uno de los activos más importantes de la organización sindical: los estatutos.



Él no sabía nada de minería, pero sí de transas. Napito ordenó inventar un documento para constatar que ocupaba un cargo sindical desde 1994 en la sección 120 de La Ciénega en Durango. El documento que lo llevaría a la silla en medio de irregularidades fue presentado a la Secretaría del Trabajo, insisto, sin contar con un solo papel oficial que lo avalara.



En La Ciénaga se cometieron grandes irregularidades, puedo dar cuenta que, a mí, Napoleón me exigió entregarle a como diera lugar la renuncia del compañero electo para acudir a la Convención Minera.



Tras la baja obligada por el hijo del Dirigente Nacional, Napito ordenó se hiciera una asamblea en esa sección, prácticamente a puerta cerrada, únicamente contó con 17 votos y con ello se autoeligió para representar a los trabajadores en dicha Convención y así enfilarse a la Secretaría General.



La imposición era ilegal, pero todo fue para poder heredar la silla en vida y asegurar la permanencia y control de lo que se había convertido en un negocio familiar.



Inmediato a la muerte de su padre, organizó la Convención Nacional Minera, y a partir de ese momento un desconocido que no es minero ocuparía la Secretaría General.



Napito empezó a pedir ayuda incluso adentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en específico a un subsecretario, quien en un primer momento le otorgó por más absurdo que parezca la Toma de Nota. Posteriormente, Javier Lozano le negó esta misma al constatar que no cumplía con los requisitos. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia y ahí una vez más fue ayudado por el mismo personaje y la Toma de Nota le fue regresada.



En una próxima entrega, más de las imposiciones de Napito y de su tráfico de influencias desde el Sindicato y ahora desde la curul de Morena…



APLICA EL ISSSTE VACUNA CONTRA LA INFLUENZA PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN



Para proteger a la población derechohabiente durante la temporada invernal 2020-2021, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pondrá a disposición en el país un millón 914 mil 101 dosis de la vacuna contra influenza estacional para ser aplicadas sobre todo en personas de riesgo, informó el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.



A través de 966 sitios de vacunación, 355 fijos en unidades médicas y 563 semifijos, indicó que el Instituto apuesta a la prevención y las vacunas ya están disponibles de manera gratuita para la población objetivo, tanto derechohabientes como público en general; para lo cual se ha hecho un despliegue de cuatro mil 75 trabajadores de la salud, de los cuales 757 son personal permanente y tres mil 318 incluyen personas contratadas para la campaña y personal voluntario debidamente capacitado, que en conjunto integrarán 847 brigadas.



El Director Normativo de Salud, Ramiro López Elizalde, aseguró que las vacunas que se están aplicando son seguras, de alta calidad y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que protegen contra cepas de H1N1, A H3N2 e influenza B, que estarán afectando en mayor proporción al hemisferio norte entre los meses de octubre a marzo.



Ramírez Pineda llamó a grupos vulnerables como mujeres embarazadas, adultos mayores, enfermos crónicos o inmunodeprimidos que padecen diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, cardiopatías, cáncer o VIH, así como padres de infantes de 6 a 59 meses, con el fin de que acudan oportunamente a las unidades médicas a vacunarse en los meses de octubre y noviembre, para evitar complicaciones graves como neumonía e incluso riesgo de muerte.



Aseguró que el Instituto cuenta con dosis suficientes para proteger de manera especial al personal de salud que por ser los encargados de la atención directa de los pacientes tienen un mayor riesgo de contagio.



Por su parte, Ramiro López Elizalde precisó que las metas del ISSSTE en la Campaña de Vacunación contra la Influenza 2020-2021 son aplicar 418 mil 537 dosis a niñas y niños de 6 a 59 meses; 654 mil 460 a adultos mayores; 27 mil 937 a mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación; 693 mil 906 a personas con enfermedades crónicas y 119 mil 261 a las y los trabajadores de la salud.



Subrayó que ’la importancia de vacunarse en los primeros días de la temporada invernal radica en el tiempo de respuesta del sistema inmunológico que es de aproximadamente 15 días posteriores a la aplicación de la vacuna, para que se generen anticuerpos suficientes antes de que la enfermedad empiece a repuntar en número de casos en personas no vacunadas’.



La protección que genera la vacuna contra influenza estacional, explicó, es de largo plazo para las cepas incluidas en el biológico, sin embargo, las cepas cambian año con año por lo que se requiere revacunación anual en la población de los grupos de riesgo para mantenerse protegidos.



La influenza es una enfermedad viral aguda muy contagiosa que se presenta con mayor intensidad durante los meses de octubre a marzo. La mayor parte de los casos se recuperan en 3 a 7 días; pero los grupos de población con factores de riesgo pueden presentar complicaciones graves como la neumonía, por eso el exhorto a vacunarse oportunamente.



El Director Normativo de Salud recomendó a la población estar atentos ante síntomas como presencia súbita de fiebre alta, dolor muscular, dolor faríngeo, postración y tos no productiva; evitar automedicarse y acudir a su unidad médica para ser valorados y atendidos….



