Agrupaciones obtienen ingresos tomando casetas carreteras: llevan 4 mil mdp en dos años

Acostumbrados a intermediar durante sexenios mediante programas sociales, grupos políticos actúan como crimen organizado y se dedican al "huachicoleo carretero" como una alternativa para obtener ingresos, toda vez que en dos años han realizado el doble de bloqueos y provocaron más pérdidas a Caminos y Puentes Nacionales de Ingresos y Servicios Nacionales (Capufe) durante el gobierno de Andrés López Obrador, que en las administraciones de Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón Hinojosa.



Los huachicoleros carreteros por la toma de las casetas, tramos de carreteras y puentes provocaron una pérdida de 4,308 millones de pesos a Capufe en los dos primeros años del gobierno de Andrés López Obrador.



Los viajes por carretera, que en un principio fueron planeados por la paz y tranquilidad presumida en el mensaje del presidente de la República, se vieron afectados por más de 9,675 bloqueos de las casetas, tramos carreteros y puentes operados por Capufe, revelan documentos en poder de Forbes México.



El bloqueo de casetas se convirtió en un negocio del crimen organizado y grupos sociales y políticos, quien en 2019 provocaron un daño al erario público de 2,536 millones pesos por la toma de 4,633 puntos de cobro de Capufe, un organismo público descentralizado del gobierno con personalidad jurídica y patrimonio propio para operar y dar mantenimiento mayor y menor a los caminos y puentes federales.



Grupos del crimen organizado y de movimientos de manifestación lograron bloquear 5,042 veces 97 plazas de cobro de las carreteras para pedir dinero de los automovilistas, quienes todos los días hacen viajes de negocios, trabajo y placer. Por esos hechos, Capufe perdió más de 1,772 millones de pesos.



Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, comenzó una estrategia para acabar con el huachicolero de hidrocarburos, quienes comenzaron a cobrar fuerza en 2017.



El huachicolero de hidrocarburos perfora una pipa, pero no está en contacto con la ciudadanía cuando realiza esta actividad ilegal ni amenaza a las comunidades al momento de sustraer el combustible de los ductos de Pemex.



La estrategia del presidente de la República era logras la reducción del robo de combustible a los poliductos. Sin embargo, en paralelo emergieron los huachicoleros carreteros, quienes hacen de las suyas durante el gobierno de AMLO.



Estos grupos viven de extorsionar a los usuarios de las autopistas operadas por Capufe o empresas privadas, incluso han habido incidentes muy graves en las plaza de cobro.



En algunas ocasiones, los huachicoleros carreteros usan armas de fuego para controlar las casetas y los tramos de autopistas, así como se disputan a plena luz del día y a balazos de quienes son la plaza de cobro. También a la gente que se niega a pagar o que no tiene dinero es violentada.



La toma de casetas comenzó a cobrar fuerza a partir de enero de 2017, como una manifestación de rechazo a un incremento en el precio de los combustibles decretado por José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y ex candidato presidencial del PRI, PVEM y Panal.



’Surgen de manera importante el día 5 de enero de 2017 el cierre y bloqueo de vialidades a nivel local, estatal y federal, siendo puntos clave aquellas tomas de casetas de peaje sin cobro para los usuarios y algunas casetas con cobro de peaje, incluso cuotas voluntarias en beneficio de los manifestados’, señala Ricardo Vázquez Saudeo, catedrático de la Facultad de Criminología y Criminalística de la Universidad La Salle Bajío.



’Encontrando un nivel alto de conductas antisociales a los siguientes estados (bloqueos, manifestaciones, toma de casetas, toma de gasolineras y retención de unidades de distribución de hidrocarburos): Estado de México, Nuevo León, Baja California, Hidalgo, Oaxaca, Ciudad de México, Michoacán, Sonora y Chihuahua’, explica el investigador.



Un nivel medio de conductas antisociales se registra en Durango, Guerrero, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos, con bloqueos, manifestaciones, toma de casetas, toma de gasolineras y retención de unidades de distribución de hidrocarburos, robo de hidrocarburos, robo, saqueo y destrucción de comercios.



Como referencia, las pérdidas de Capufe durante los seis años del gobierno de Enrique Peña Nieto fueron 2,044 millones de pesos por la toma de casetas, tramos carreteros y puentes con 5,863 tomas de plaza de cobro de la carreteras a Cuernavaca, Querétaro, Pachuca, Chalco, Tehuacán y otros 90 puntos del país.



Mientras que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, Capufe registró 262 tomas de casetas en todos los tramos operados, lo cual le dejó una pérdida de apenas 30 millones de pesos.Enrique Hernández | FORBES