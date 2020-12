Aguas con tu aguinaldo: autoridades lanzan esta alerta

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (SSC-CDMX), informó que el delito de fraude por internet aumentó a partir del confinamiento por el nuevo coronavirus COVID-19, por ello, recomendó a la población tomar algunas precauciones respecto a cómo cuidar su aguinaldo.



Se acerca el fin de año y las empresas otorgan el aguinaldo, por lo que algunas personas optan por comprar y en esta época de pandemia muchos lo harán vía internet. A fin de evitar que sitios maliciosos realicen actos indebidos aprovechándose de las compras que los cibernautas, la SSC-CDMX junto con la Guardia Nacional, la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), lanzaron la Campaña Nacional Antifraude Cibernético.



Las recordaciones para evitar fraudes en internet

La Policía Cibernética, de la SSC-CDMX, recomendó a la ciudadanía:



Monitorear el movimiento de sus cuentas bancarias por medio de las aplicaciones de banca móvil

En caso de detectar alguna transacción no reconocida, contactar de inmediato con el servicio de atención a clientes de la sucursal para el bloqueo de las cuentas y las tarjetas.

Para evitar fraudes al comprar por internet con tu aguinaldo, la dependencia dijo que se tienen que usar dispositivos de confianza, es decir, un teléfono, computadora, tableta electrónica o algún otro que sea de uso personal, con el fin de evitar que queden registradas las contraseñas que posteriormente puedan ser utilizadas por alguien más con intenciones de robar información.



¡Cuidado con los datos personales!

Además, la SSC-CDMX pidió usar tarjetas virtuales, las cuales sirven para proteger los datos bancarios durante las compras online, por lo tanto, se aconseja no proporcionar datos personales o copias de documentos que no sean necesarios para una transacción.



También, se exhorta a los usuarios a verificar y comprobar que las promociones ofrecidas a través de correos electrónicos en los que se agrega un link para realizar compras, coincidan con lo mencionado en las redes sociales, de lo contrario, lo ideal es no introducir ningún dato personal.



En caso de realizar compras de manera física, la SSC-CDMX dijo que es importante planear con anticipación los lugares donde desea adquirir el producto, visitar los sitios web de las tiendas y verificar la disponibilidad del producto que se desea, y conocer los horarios de apertura y cierre del establecimiento.

Suben fraudes durante la pandemia

El fraude por internet repuntó a partir del confinamiento, y se tuvo conocimiento que las plataformas más utilizadas para perpetrar los fraudes fueron la red social Facebook con 32% de los reportes; sitios web con 27% y sitios de mercadeo con 12%.