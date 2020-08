Aguirre relanza al PRD

Hace menos de una década-2011- el PRD se encontraba noqueado y debajo de la lona. Ese año, el perredismo resucitó y ganó la gubernatura, gracias a la eficaz operación política del ex mandatario Ángel Aguirre Rivero.



Quien ha relanzado al PRD por la ruta triunfadora, ha sido el ex dos veces gobernador Aguirre Rivero. La historia parece repetirse, nueve años después. El PRD, renovó el pasado fin de semana su comité estatal, bajo la guía moral de Aguirre, quien allí es figura emblemática.



El PRD, sin Aguirre, no existiría en Guerrero. Alberto Catalán Bastida, resultó electo como líder estatal del PRD. Pertenece al grupo político de Aguirre y tiene futuro promisorio. La renovación del comité estatal del PRD, se llevó a cabo democráticamente y sin sobresaltos; todas las tribus incluidas. Hasta rémoras siguen incrustados.



Experto en operación política y prospectiva política, Aguirre Rivero, mueve sus fichas y hace jugadas, de cara al 2021. Ni antes, ni durante elección del nuevo comité estatal del PRD hubo actos de protesta; la asamblea fue tersa, sin radicalismos.



Ni gritos ni sombrerazos. Los escenarios van acomodándose para que el ex gobernador Aguirre, se convierta en protagonista de los próximos comicios. Ni la duda cabe. Aguirre, tiene todos sus derechos políticos a salvo; del caso Ayotiznapa es ajeno, nunca se le ha comprobado grado de culpabilidad alguna. Él, exige se esclarezca todo.



Ninguna autoridad competente ha señalado al ex gobernador Aguirre como responsable de la desaparición de los 43 estudiantes. Ángel, mucho ayudó a esa normal; se les olvida. Los últimos movimientos, indican que Aguirre buscaría ser candidato a la alcaldía de Acapulco, encabezando fuerte coalición.



Ángel tiene una gran popularidad, carisma y arrastre. El pasado año, un reportero le preguntó al dos veces gobernador Aguirre, sobre sus aspiraciones, y respondió en tono de broma: ’Si se apendejan, voy por la tercera’. No será así. Ángel Aguirre Herrera, hijo del ex gobernador, era el aspirante más fuerte para Acapulco (2015). Sólo la muerte le truncó tal anhelo. Angelito, iba arriba en todas las encuestas.



Ahora, todo parece indicar que el ex mandatario Aguirre, reivindicaría a su vástago en el puerto. El reto para Aguirre es grande, pues iría contra el partido Morena. AMLO no aparecerá en la boleta electoral. Hábil y astuto operador político, el ex gobernador Aguirre -ojo- tiene amigos en todos los partidos, incluido Morena. Los reacomodos y movimientos señalan que el ex gobernador Aguirre, va por Acapulco.



La ley lo permite. La historia se reeditarse: Otra vez Aguirre, levanta al PRD debajo de la lona; este partido salta a la palestra con comité renovado. Y tiene razón el diputado Alberto Catalán Bastida, líder estatal perredista: ’Ángel, es guía moral del PRD, con visión de estadista’.



En Guerrero -dicen sus fans-… ¡Todavía hay Ángel Aguirre Rivero, para mucho rato! FGE: NOMBRAMIENTO Y CAPTURAS El Maestro Jorge Zuriel de los Santos Barrila, Fiscal General del Estado (FGE) incluye en su equipo de trabajo a gente con experiencia como al abogado Marco Antonio Maya Valle, quien fue nombrado fiscal regional para la Costa Grande, con 16 años de ejercicio profesional, tanto en el Ministerio Público como en otras áreas.



También, un ’ramillete’ de presuntos delincuentes fue capturado en los últimos días, en distintas regiones y poblaciones, por parte de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) que no descansa en el combate al hampa, pese a la pandemia del Covid 19.



En Tierra Caliente (Arcelia) la PIM atrapó a tres presuntos homicidas: Rafael, Emanuel y Joel ’N’, quienes victimaron a su jefe Agustín ’N’, porque éste los había acusado de robo a la empresa donde se desempeñaban.



En Costa Chica (Ometepec, bello nido) la PIM detuvo a Pablo y Antonio ’N’, quienes victimaron al Ingeniero Rodrigo ’N’, cuando los tres trazaban lotes en un fraccionamiento de una comunidad. Los presuntos asesinos eran ’compañeros’ de la víctima.



En Acapulco (La Calera), la FGE logró que un juez sentenciara a 54 años de prisión a Gerardo ’N’, por delito de violación contra dos menores (hijas) del inculpado. La FGE, por instrucciones de su titular De los Santos Barrila, continúa labor del registro de huella balística en municipios de la zona norte del estado como Buena Vista de Cuéllar.



La FGE, hace tal labor en los municipios de: Taxco, Teloloapan, Cocula, Huitzuco, Iguala, Pilcaya, Tetipac, Copalillo, Atenango, Tepecoacuilco, hasta integrar todas las armas de cargo de los 81 municipios del estado, para verificar su uso oficial, y evitar la mala utilización… Punto. [email protected]